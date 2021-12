Nakrochmaľene spodničky a krásne devy. Karička zo Zemplína je kultúrnym dedičstvom

Tanec patril k stretnutiam na valaľe.

Na sklonku roka ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) oficiálne zapísala do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska šesť nových prvkov. Pribudli doň skalický trdelník, jánošíkovská tradícia, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky, goralská kultúra a karička z Parchovian. O tom, čím je tento tanec výnimočný porozprával Peter Kocák - folklórny znalec, Zemplínčan a šéf súboru Vranovčan, ktorého členky túto krásnu karičku bravúrne predvádzajú.

Karičky sa zvyknú označovať ako typický zemplínsky tanec. Je to tak? A čím je vlastne tá z Parchovian výnimočná?

- V prvom rade som mimoriadne rád, že sa karička z Parchovian dostala do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Parchoviancom (súčasným aj bývalým) zo srdca gratulujem.

Teraz k vašej otázke... Áno, karička alebo koleso patrí k základným typom ľudovej tanečnej pohybovej kultúry na Zemplíne. Bola súčasťou rôznych jarných a svadobných obyčajov, priadok, tancovala sa na tzv. "večarkoch" (podvečerné stretnutia na valaľe) či počas prestávok na obľúbených tanečných zábavách. Tá "parchovenska" karička sa od ostatných výrazne odlišuje hlavne typickými podupovými rytmickými motívmi, ako aj "bortením" karičky, čo znamená vytváranie polmesiaca respektíve otočenej karičky, špirály. Typickým pre karičku z Parchovian je aj takzvaná "paradna karička", kedy sa kruh v určitých časových intervaloch mení na ovál.

Diváci v hľadisku obdivujú pestré kroje, spev. Málokto má asi predstavu, aký je to výkon. Dievčatá spievajú a cappella, teda sa nemôžu schovať za hudbu a pritom idú v pomerne rýchlom tempe. Dalo by sa povedať, že je to také celkom slušné kardio, však? Trénujú vaše dievčatá z Vranovčanu aj kondičku? Alebo stačí trénovať tancom?

- Samozrejme, bez kondičky to nejde. Uspievať 5-6 minútovú karičku je veľmi náročné. Je síce pravdou, že sa v karičke odpradávna menili oddychové časti s tými rušnejšími, rezkejšími, ale aj "veliteľky", ktoré riadili celkovú výstavbu karičky počas improvizácie, mali čo robiť, aby to ako celok ustáli.

Je náročné naučiť sa kroky a nuansy parchovianskej karičky? Alebo čo je na tom najťažšie?

