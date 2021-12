Hasič o PCB látkach: Stále môžu byť vo vajíčkach či v mäse, v minulosti som ich jedol aj ja

Zlepenú hmotu v sudoch rozbíjali krompáčmi.

Marián Pouchan je veliteľom Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom 12 rokov. Hasičom je od svojich 18 rokov, začínal ešte ako požiarnik v roku 1984. Medzičasom pôsobil aj ako veliteľ zmeny na závodnom požiarnom útvare Chemka Strážske, táto fabrika je teda pre neho veľmi známym prostredím. Ako sám hovorí, pozná ju ako vlastné topánky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cesty ho do podniku zaviedli opäť v novembri, keď ako veliteľ záchrannej brigády zabezpečoval vyskladňovanie nebezpečných PCB a iných toxických látok z objektu takzvanej Ošipárne.

V rozhovore hovorí aj o tom, čo práce najviac skomplikovalo, ako ukončili prvú etapu vyskladňovania PCB látok, ako sa v teréne hasiči pred toxickými látkami chránili, či kto im bol na mieste najväčšou oporou.

V novembri ste ako veliteľ záchrannej brigády zabezpečovali vyskladňovanie nebezpečných PCB a iných toxických látok, ktoré sa nachádzali v Ošipárni areálu závodu Chemka Strážske. Išlo o sudy s toxickým odpadom. Akých prípadných komplikácií ste sa na mieste najviac obávali?

- Keďže išlo o toxický odpad rôzneho druhu a nenachádzali sa tam len samotné PCB látky, nevedeli sme dopredu predpokladať, čo môžeme očakávať a čo nás prekvapí. Boli tam aj sudy s kyselinou chlorovodíkovou a dosť veľa toxického odpadu, v ktorom boli namerané zvýšené hodnoty chlóru, čo bolo takisto pre hasičov nebezpečné.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odstraňovanie PCB látok pokračuje, o pomoc s financovaním žiadajú Úniu Čítajte

Boli ste pripravení aj na manipuláciu s inými ako PCB látkami?

- Áno, celý čas s nami spolupracovalo kontrolné chemické laboratórium Jasov. Pravidelne boli odoberané vzorky zo všetkého, čo sme potrebovali a hneď sa vykonávala na mieste analýza vzoriek. Povedal by som, že chemici boli pre nás na mieste anjelmi strážnymi.

Hasiči sa museli striedať, aby v toxickom prostredí neboli dlho. Koľko ich pôsobilo na mieste dokopy počas celého odstraňovania látok?

- Na zdravotnej prehliadke boli všetci príslušníci záchrannej brigády tak, ako štandardne fungujú. Všetci predtým prešli lekárskou prehliadkou v nemocnici, kde absolvovali aj vyšetrenia na obsah PCB látok v ich tele.

Zdravotnú prehliadku ste mali absolvovať aj po ukončení prác.

- Tá sa uskutoční dva až tri mesiace od ukončenia prác, predpokladáme teda, že to bude niekedy v marci alebo v apríli. Musí totiž prebehnúť určitá doba na to, aby sa prípadne mohla preukázať zvýšená hodnota PCB látok v tele. Nie je to možné robiť hneď po ukončení zásahu.

Koľko dní hasiči strávili priamo v Ošipárni, kde boli sudy s toxickými látkami?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť