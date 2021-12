Vtáky na Šírave ohrozujú PCB látky. Majú ich skúmať za milióny z projektu župy

Lietajú tam zo Sibíri i tretiny Európy.

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA, STRÁŽSKE. Košický samosprávny kraj schválil materiál, ktorým sa chce uchádzať o európske peniaze vo výške takmer 4,6 milióna eur.

Ak by bol schválený, už od budúceho leta by niekoľko rokov mohla byť pozornosť odborníkov zameraná na činnosti smerujúce k odstráneniu škodlivých PCB látok na Zemplíne, ktoré pochádzajú z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske.

Ide o výzvu Európskej komisie, v ktorej bude Slovensko súťažiť s projektmi z krajín celej Európskej únie.

Vtáky až zo Sibíri

V rámci projektu by ornitológovia mali zisťovať, do akej miery môžu byť voľne žijúce vtáky v oblasti Zemplínskej šíravy kontaminované PCB látkami a ako ich to ohrozuje.

Šírava je totiž stále spojená so starými environmentálnymi záťažami. Nebezpečné sú najmä spomínané polychlórované bifenyly (PCB) z Chemka Strážske, ktoré sa roky ukladali na dne vodnej nádrže.

„Zemplínska šírava sa každoročne stáva prechodnou zastávkou pre státisíce jedincov vodných vtákov, ktoré vo vode, ale aj sedimentoch na dne zbierajú potravu,“ hovorí Matej Repel, projektový manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Najpočetnejšie z týchto druhov sú kačica divá a hus bieločelá, no na území ornitológovia pozorujú ďalších 20 až 25 druhov vodných vtákov, ktoré sú síce menej početné, ale vyskytujú sa tam pravidelne v desiatkach a stovkách kusov ročne.

„Ide o migrujúce druhy, ktoré sem priletia, zastavia sa tu na istý čas a odletia späť. Ich pohyb je obrovský, lietajú sem vtáky z tretiny Európy a niektoré až z ruskej Sibíri,“ vysvetľuje Repel.

