Bez elektriny žili roky, učil sa pri sviečkach. Ľudia sa im zložili na bývanie

Vnuk s babkou strávia sviatky vo vlastnom.

LELES, KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Radko, 12-ročný chlapec z obce Leles pri Veľkých Kapušanoch, sa učil niekoľko rokov iba pri sviečkach, v obhorenej miestnosti od ich plameňov. O Radka sa stará od narodenia jeho stará mama.

Jeho mama o Radka nikdy neprejavovala záujem a svojho otca nepozná. Mladý chlapec je veľmi šikovný, inteligentný a múdry. Najradšej číta encyklopédie a knihy o dinosauroch.

Spoločnosti Úsmev ako dar sa podarilo pred niekoľkými mesiacmi obnoviť pre Radka a jeho starú mamu dodávku prúdu a pomôcť im s úhradou elektriny. Na účet za elektrinu sa chudobnej rodine poskladali ľudia, ktorí sa o nej dozvedeli cez sociálne siete.

Byt kupovali štyri dni po výzve

Pre Radka s babkou bol však najväčší problém bývanie. Kvôli nezodpovednej minulosti ich blízkych mali prísť o strechu nad hlavou. Túžili po malom byte v neďalekom Kráľovskom Chlmci, kde by sa babka mohla o Radka starať, on doštudovať a keď sa raz babka pominie, mal by svoj vlastný domov, ktorý mu už nikto nezoberie.

