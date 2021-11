Most medzi Malým Horešom a Pribeníkom bol dlho v havarijnom stave. Už ho opravili

Práce skomplikovali problémy v podloží.

Nový most má dĺžku takmer 25 metrov a šírku takmer sedem. (Zdroj: FB/KSK)

MALÝ HOREŠ, PRIBENÍK. Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil opravu mosta medzi Malým Horešom (okres Trebišov) a Pribeníkom za 155-tisíc eur.

Most M1417 za železničným priecestím Onča cez takzvaný Somotorský kanál bol dlhodobo v havarijnom stave.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Problémy v podloží

Po začatí rekonštrukcie narazil zhotoviteľ na tekuté piesky a neúnosné podložie, v dôsledku čoho poklesla nosná konštrukcia a hrozil pád mosta.

„Zhotoviteľ musel pristúpiť k prepracovaniu projektovej dokumentácie, okrem toho bol zrealizovaný aj nový geologický prieskum, ktorý musel zohľadniť problémy v podloží. Pôvodná nosná konštrukcia bola vybúraná, medziľahlé podpery boli spevnené a navyše zosilnené mikropilótami tak, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu nosnej konštrukcie. Z dôvodu týchto nepredvídaných okolností išlo o náročnejšiu rekonštrukciu,“ uviedol riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Čo sa obnovilo

Mostný objekt je po rekonštrukcii trojpoľový.

Na obnovenú spodnú stavbu mosta boli uložené nové prefabrikované železobetónové nosníky spriahnuté železobetónovou doskou, ktoré vytvorili novú nosnú konštrukciu.

Vybudovaná bola nová izolácia mosta, konštrukčné vrstvy vozovky, rímsy, zvodidlá a upravený bol aj svah koryta Somotorského kanála.

Nový most má dĺžku takmer 25 metrov, je široký bezmála sedem metrov a šírka vozovky na moste je vyše piatich metrov.

Už bez dopravných obmedzení

Počas prác platili v úseku dopravné obmedzenia, most bol uzatvorený a vodiči úsek obchádzali cez Kráľovský Chlmec.

„Rekonštrukcie mostov sú otázkou nielen komfortu, ale najmä bezpečnosti. Každý 11. most v majetku kraja si v súčasnosti vyžaduje opravu. Aj preto robíme maximum, aby sme zvýšili bezpečnosť a zabránili ďalším kolapsom. Rekonštrukciu tohto mosta síce sprevádzali technické problémy aj riziko jeho pádu, no dobrou správou pre obyvateľov je, že všetky práce sú už ukončené. Z Malého Horeša do Pribeníka tak po mesiacoch opäť prejdú plynule a bez dopravných obmedzení,“ uzavrel predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).