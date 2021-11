Most pri Sirníku bude opäť prejazdný, využiť ho môžu aj peší

Nákladná doprava musí stále využiť obchádzku.

8. nov 2021 o 15:38 TASR

Most začnú opravovať na jar. (Zdroj: KSK)

SIRNÍK. Košický samosprávny kraj (KSK) sprejazdní náhradné premostenie po jednom z najdlhších mostov v Košickom kraji pri obci Sirník v okrese Trebišov. Vodiči po ňom opäť prejdú od utorka 7.00 hod., informoval v pondelok Úrad KSK.

Most bude prejazdný pre osobné autá, kamióny do 7,5 tony a autobusy s nosnosťou do 15 ton. Prejazd cez náhradné premostenie bude riadený svetelnou signalizáciou, doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

„Dočasný most je osadený v časti poškodeného mosta, ktorá bola zbúraná. Znamená to, že doprava bude vedená stredom mosta. Premostenie je dlhé 21 metrov a široké 3,2 metra, vodičom poslúži do výstavby nového mosta. Verím, že bude pre obyvateľov dotknutých obcí prínosom hlavne počas zimy a aj napriek obmedzeniu rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu im zjednoduší cestovanie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Nákladné autá stále cez obchádzku

Vzdialenosť medzi jednotlivými vozidlami pri prejazde po premostení by mala byť 20 metrov, o obmedzení bude vodičov informovať dopravné značenie. Po premostení budú môcť prejsť aj chodci.

Nákladná doprava nad 7,5 tony bude využívať obchádzkovú trasu tak ako doposiaľ, teda cez obce Zemplínsky Branč, mesto Trebišov a ďalej po trase Trhovište a Oborín. Prímestská autobusová doprava bude po úprave cestovného poriadku jazdiť po premostení od stredy.

Rekonštrukcia začne na jar

Košický kraj počas septembra odstránil spolu 11 poškodených nosníkov typu Vloššák v jednom z polí mosta, ktorých veľká časť praskla. Následne bolo odstránených viac ako 300 ton sutín na výstavbu náhradného premostenia.

Okrem prípravných prác zhotoviteľ vybudoval nájazdové rampy vedúce k dočasnému premosteniu.

„Kraj v najbližších dňoch spustí proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Jedným z kritérií verejného obstarávania bude aj doba výstavby nového mosta. Demolačné práce a komplexná rekonštrukcia mosta sa začne na jar budúceho roka,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.