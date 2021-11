Nicholsonová: Deti v osadách žerú potkany, europoslanci nič horšie nevideli

V Trebišove krútili hlavami, stratili reč.

7. nov 2021 o 21:10 Jana Ogurčáková

Deti pohryzené od potkanov, čľapkajúce sa v blate a výkaloch, deti s toluénom namiesto jedla. Obyvatelia členského štátu Európskej únie žijú v podmienkach tretieho sveta. Bez vody, elektriny a s tonami toxického odpadu. Také sú závery trojdňovej návštevy delegácie Európskeho parlamentu na východnom Slovensku.

Videli rómske osady v Drienovci, Dobšinej, Trebišove aj Lunik IX. Dojmy sú nelichotivé, podľa poslancov má Slovensko vážny problém s dodržiavaním základných ľudských práv.

S vedúcou delegácie a slovenskou europoslankyňou LUCIOU ĎURIŠ NICHOLSONOVOU (exSaS) sme sa rozprávali o tom, čo najhoršie videli, čo s tým a prečo peniaze na to určené ostávajú v Bratislave alebo ich vraciame Bruselu. Čerpanie eurofondov sme podľa političky zabalili takou byrokraciou, že sa k nim regióny nevedia dostať.

Cítim z vás po sérii návštev v osadách, že ste nahnevaná. Je to tak?

- Áno, som spravodlivo nahnevaná. Ja tu ale nie som dôležitá. Dôležité bolo, že to videli europoslanci z iných krajín, ktorí tu akoby pochopili, že keď sa v Európskom parlamente bavíme o takých cnostných veciach, akože budujeme sociálnu Európu, v ktorej nikto nezostane pozadu, to je naše heslo, my si ho teambuildingovo opakujeme, a oni prišli sem a zistili, že to je utópia. Že je to na míle vzdialené od reality. Pochopili to, čo by som im ja mohla povedať tisíckrát, mohli by to tisíckrát vidieť v telke. Musíme z toho urobiť prioritu. Tak, ako žijú Rómovia u nás, žijú aj v Rumunsku a v Bulharsku, ale je to masa ľudí, milióny ľudí.

Portugalský europoslanec Manuel Pizarro vyzeral autenticky znepokojený, vravel, že ako politik sa hanbí za to, čo tu videl. Asi nechodia často do osád. Ako sa ich návšteva dotkla?

- Ich to tak zasiahlo, že v istom momente neboli schopní sa v osade pohnúť. Pozerali, krútili hlavami a nenachádzali slová. Ja som ich na to pripravila, ale ostali bez slov. A tí ľudia cestujú v delegáciách do afrických krajín, poznajú Indiu, sú scestovaní. Povedali, že nič horšie v živote nevideli.

Čo najhoršie ste videli v osadách?

