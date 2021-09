Nikdy nebol vhodnejší čas na návštevu pápeža, hovorí kňaz z Domčeka Anky Kolesárovej

Majú skúsenosti s organizovaním akcie na Lokomotíve.

Pred tromi rokmi zažil košický štadión Lokomotívy stretnutie obrovského množstva veriacich z celého východného Slovenska, no aj z iných regiónov. Konala sa tam slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorej bol priznaný titul mučeníčka čistoty. Aj na tieto okamihy si v rozhovore zaspomínal Tomáš Tupta, kňaz a vicerektor Domčeka Anny Kolesárovej - pastoračného centra mladých vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce. Porozprával tiež o tom, ako mladí ľudia vnímajú návštevu pápeža Františka a prečo si myslí, že teraz je ten najlepší čas na jeho návštevu.

Bol to práve pápež František, kto podpísal dekrét o blahorečení Anky Kolesárovej, čím zavŕšil dlhoročnú snahu o tento stav. Určite si živo spomínate na ten okamih, keď ste sa to dozvedeli, však? Aké to bolo?

- Spomínam si na to veľmi dobre. Bolo to práve 7. marca 2018, v deň mojich menín, keď médiá priniesli túto správu. (úsmev) V tom čase som ešte pôsobil ako kaplán vo farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Otec arcibiskup mi už spomínal možnosť môjho ďalšieho pôsobenia medzi mladými vo Vysokej nad Uhom, a tak som sa veľmi tešil rozhodnutiu Svätého Otca.

Keď som prišiel do Domčeka, otec Pavol Hudák mi často spomínal tento okamih - mali totiž v tom čase na Arcibiskupskom úrade v Košiciach poradu, kde sa rozprávali o tom, čo taká slávnosť blahorečenia obnáša. A práve v tom okamihu mali telefonát, že na poludnie Vatikán vyhlási, že Anka bude blahorečená.

A ako ste vo vašom spoločenstve v Domčeku prijali správu, že Svätý Otec príde na Slovensko?

- Veľmi sme sa tomu potešili. Mladí sú v tomto smere nádherne spontánni. Hneď sa niektorí z nich ozvali: „Zavolajme ho do Domčeka." (smiech) A keď neskôr prišla správa, že Svätý Otec sa chce stretnúť špeciálne s mladými - viete, mladí sú obzvlášť veľmi citliví na každý, aj ten najmenší prejav lásky - tak toto ich fakt dostalo. Otázky typu: „To vážne?" som počúval a počúvam z ich úst často.

Je to pocta, že si z množstva krajín vybral práve Slovensko. No príde v čase, keď je spoločnosť frustrovaná pandémiou, v mestách sú protesty plné agresivity, ľudia sa hádajú osobne aj na sociálnych sieťach. Dokonca aj samotná návšteva je vnímaná kontroverzne kvôli očkovaniu či financovaniu. Ako beriete vy jeho návštevu v tomto kontexte doby? Môže nám pomôcť, či už sme veriaci, alebo nie sme?