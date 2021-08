Sudy s PCB v Strážskom už mali byť preč, nový termín na odpratanie je do zimy

Minister rieši, kde ich zneškodnia.

6. aug 2021 o 20:08 Jana Otriová

STRÁŽSKE, HUMENNÉ. Do zimy by mali hasiči sudy so škodlivými polychlórovanými bifenylmi (PCB) v areáli bývalého podniku Chemko Strážske uložiť do špeciálnych kontajnerov. Časť z nich už čaká v areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom.

Hasiči sú podľa rezortu vnútra pripravení, na ťahu je envirorezort. Ten mal nájsť vhodné miesto na ich dočasné uloženie. Minister Ján Budaj (OĽaNO) na brífingu v Humennom informoval, že miesto majú.

Vedenie ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie chce tiež priložiť ruku k dielu a odstránenie starých envirozáťaží v trojuholníku smrti Humenné - Strážske - Vranov urýchliť.

Sudy pôjdu do kontajnerov

Mimoriadnu situáciu v súvislosti v PCB vyhlásilo ministerstvo vnútra pred vyše pol druha rokom. Škodlivé látky sú na troch miestach, únik do okolitej prírody stále pokračuje.