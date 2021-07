Auto po nehode za Michalovcami skončilo v priekope, vodič sa vážne zranil

Bude sa liečiť viac ako mesiac.

12. júl 2021 o 11:53 SITA

MICHALOVCE. Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v nedeľu popoludní na ceste v smere od Michaloviec na Bielu horu.

Muž z okresu Michalovce viedol VW Golf v ľadom jazdnom pruhu. Po tom, keď vozidlo pred ním náhle znížilo rýchlosť, prešiel do pravého jazdného pruhu.

Prednou časťou tam narazil do zadnej časti vozidla Renault Kangoo. To po náraze prešlo do protismernej časti štvorpruhovej cesty a následne skončilo v priekope.

Pri dopravnej nehode utrpel vodič vozidla Renault Kangoo zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní.

Vodiči boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou