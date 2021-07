Pri Luhyni začali so žatvou ozimného jačmeňa. Úroda je oproti vlaňajšku lepšia

Nasledovať bude zber repy a pšenice.

1. júl 2021 o 13:03 TASR

LUHYŇA. So žatvou ozimného jačmeňa začali v stredu pri obci Luhyňa v okrese Trebišov.

Úroda vyzerá byť napriek vysokým teplotám a suchu v tomto období na dobrej úrovni.

S výmlatom sme začali pri vlhkosti približne 13,5 percenta. Je to veľmi dobrá vlhkosť, úrodu tipujem na 65 - 67 metrákov po hektári. Keby neboli tie tropické horúčavy a veľké suchá, v podstate by úroda bola vyššia, ale aj s tým, čo je, som spokojný. Úprimne poviem, že po tých horúčavách som čakal výraznejší pokles,“ povedal konateľ spoločnosti Agrozoran, s. r. o., Vojtech Zelvay.

Kto sial, mohol aj žať

V porovnaní s minulým rokom vidí lepšiu úrodu s tým, že bolo podstatne viac zrážok.

„Kto stihol posiať, tomu sa tie obilniny vyrovnali, takže fakticky, aj keď na jeseň vyzerali daktoré katastrofálne, na jar a tomu, kto dal nejakú normálnu výživu, sa to povyrovnávalo. Otázne je, čo urobí so pšenicami to dlhotrvajúce sucho, lebo v našich podmienkach tiež nie sú normálne tie 35- až 36-stupňové horúčavy. Ale vzhľadom na to, to podľa mňa vyzerá podstatne lepšie ako minulý rok,“ zhodnotil konateľ.

Po jačmeni bude nasledovať zber pšenice a repky.

Začiatok mlátenia repky odhaduje poľnohospodár okolo 11. júla.

„Keď počasie vydrží, bude dobre, keď popadá dážď, bude ešte lepšie, pretože či sója, slnečnica, kukurica, všetko potrebuje vlahu, tak radšej by sme s radosťou deň - dva postáli, lebo to ostré slnko ničí vegetáciu a postihuje aj zvieratá, ktoré máme, aj ľudí,“ skonštatoval Zelvay.

Súkromná spoločnosť sídliaca v Michaľanoch hospodári na výmere zhruba 1200 hektárov, z toho je 907 hektárov ornej pôdy.