Most pri Sirníku museli uzavrieť. Dlhé obchádzky sa majú skončiť až v septembri

Plánujú tam dočasné premostenie.

29. jún 2021 o 15:08 Kristián Sabo

Most musia zbúrať, čiastočne Ondavu premostia. (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

KOŠICE. Most cez rieku Ondava pri obci Sirník (okres Trebišov) po prasknutí siedmich z jedenástich nosníkov v jednom z polí čaká rekonštrukcia.

Košický samosprávny kraj (KSK) ho uzavrel pre všetky druhy dopravy a vypracovaný bol nový statický posudok.

„Tento úsek je jedným z hlavných ťahov v smere na Kráľovský Chlmec či Veľké Kapušany. Hoci je bezpečnosť na prvom mieste, uvedomujeme si, že jeho úplná uzávera komplikuje situáciu obyvateľom priľahlých obcí,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Doplnil, že hľadali riešenie, ktoré by vrátilo dopravu čo najskôr na most.

Ten je totiž jedným z najdlhších v kraji a má takmer 200 metrov.

„Nie je preto možné premostiť celý tok rieky Ondava. Podľa vyjadrenia statika však môžeme osadiť premostenie v časti mosta, ktorá bude zbúraná. Dočasne tak bude možný prejazd týmto úsekom,“ vraví župan.

Obchádzka spôsobila problémy

Starosta Sirníka Viktor Kalán (kandidoval za koalíciu Smer-SD a Most-Híd) nedávno pre Korzár povedal, že uzavretie mosta zasiahlo do života obce.

„Cez tento most k nám chodievajú žiaci z okolitých obcí do školy a späť. Problémy budú mať poľnohospodári. Najbližší most je v Horovciach, z južnej strany v Strede nad Bodrogom. Obchádzka je okolo 90 kilometrov, teda asi 1,5 hodiny jazdy,“ opisoval Kalán.

Dočasné premostenie by malo mať dĺžku približne 20 metrov, prechádzať po ňom bude možné do začiatku výstavby nového mosta, kedy bude odstránených aj zvyšných 33 nosníkov typu Vloššák.

Nový most bude drahší

Premostenie bude osadené po demolácii poškodenej časti mosta v druhej polovici augusta.

Ak práce pôjdu bez väčších zdržaní, doprava by mala byť presmerovaná na mostné provizórium začiatkom septembra.

Premávku bude v tomto období riadiť svetelná signalizácia.

„Po premostení budú môcť prechádzať vozidlá s nosnosťou do 10 ton a znížená bude aj rýchlosť jazdy.“

KSK v súčasnosti pracuje na určení predpokladanej hodnoty zákazky na búracie práce aj zabezpečení dočasného premostenia.

V júli bude prebehne verejné obstarávanie na realizátora búracích prác a dodávateľa premostenia.

Poškodené nosníky budú odstránené v priebehu augusta.

„Vzhľadom na zhoršenie stavebno-technického stavu mosta sa navýšia náklady kraja na jeho rekonštrukciu. Kým pôvodná odhadovaná cena rekonštrukcie predstavovala 2,6 milióna eur, v súčasnosti by sa mali náklady vyšplhať na približne 4 milióny eur,“ vysvetlila hovorkyňa župana Anna Terezková.

Most nad riekou Ondava pri obci Sirník je uzavretý od 21. júna.