Krajský súd nerešpektoval Najvyšší. Michalovce prehrali spor, zaplatili vyše 172-tisíc

Potocký zvažuje zmenu legislatívy.

30. jún 2021 o 0:00 Jana Otriová

MICHALOVCE. Mesto Michalovce prehralo súd s vlastníkom pozemkov.

Súkromnej eseročke zaplatilo vyše 172-tisíc eur. Peniaze hľadalo škrtmi v rozpočte.

Zmenu rozpočtu schválili poslanci na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

O akú sumu ide

Presne v polovici júna nadobudlo vykonateľnosť rozhodnutie Krajského súdu (KS) Košice.

Ten potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Michalovciach a uložil mestu povinnosť zaplatiť žalobcovi 155 057,69 eura s 5-percetným ročným úrokom od 1. marca 2019 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Úspešnému žalobcovi priznal 100-percentnú náhradu trov konania.

O aké pozemky ide

Žalobca si nárokoval náhradu za obmedzenie jeho vlastníckeho práva k pozemkom zriadením zákonného vecného bremena pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a tiež náhradu za užívanie nehnuteľností, ktoré mu vlastnícky patria ako verejné priestranstvo z titulu bezdôvodného obohatenia.

„Ide o pozemky pod cestnými telesami a ich priľahlými plochami, napríklad chodníkmi. Pri náhrade za užívanie verejného priestranstva ide o pozemky, na ktorých je umiestnená zeleň,“ vysvetlila hovorkyňa radnice Iveta Palečková.

Dokopy ide o 18 parciel, ktoré spoločne nevytvárajú v priestore ucelený celok.

Nachádzajú sa na uliciach Š. Kukuru, S. Chalupku, A. Sládkoviča a Karola Kuzmányho.

V prípade verejného priestranstva ide o dve parcely, ktoré sú umiestnené medzi bytovými domami súbežne s Ulicou Karola Kuzmányho.

Rozdielne právne názory

Žalobca sa domáhal priznania opakovaného plnenia. Mesto naopak zastávalo právny názor, že žalobcovi patrí náhrada vo forme jednorazového plnenia.

Nárok si mohli predchádzajúci vlastníci pozemkov uplatniť vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote. Tá uplynula v polovici roka 2012.

Mesto vznieslo námietku premlčania požadovaného nároku.

Súdu na podporu svojho právneho názoru predložilo viacero súdnych rozhodnutí Krajského súdu Prešov, Krajského súdu Žilina, Krajského súdu Trnava, ktoré sa tiež priklonili k právnemu názoru, že odplata je jednorazová.

Žalobca predložil súdne rozhodnutia KS Košice, ktorý zastáva právny názor, že odplata sa vypláca vo forme opakujúcich sa plnení.

Uznesenie Najvyššieho súdu

Situácia sa zmenila počas prebiehajúceho odvolacieho konania na krajskom súde.

V novembri 2020 Najvyšší súd (NS) SR zverejnil uznesenie, že náhrada za zriadenie zákonného vecného bremena má povahu jednorazového plnenia.

Uvedené uznesenie podľa mesta malo mať pozitívny vplyv na úspešnosť v konaní.

„Mesto hospodári s verejnými zdrojmi, ktoré vynakladá na zveľaďovanie majetku a plnenie potrieb jeho občanov. Nepristúpilo k dobrovoľnej úhrade požadovaného nároku. Rozhodnutie NS utvrdilo mesto, že dobrovoľná úhrada plnenia by bola v rozpore so záujmami občanov,“ vysvetlila Palečková.

Mesto: Rozhodnutie krajského súdu vnímame ako nepredvídateľné

Odvolací súd aj napriek uzneseniu NS zaujal odlišné právne stanovisko a priznal žalobcovi náhradu vo výške 155 057,69 eura s príslušenstvom.