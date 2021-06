Kraj zatvoril most. Ľuďom nastali náročné časy, čaká ich obchádzka 90 kilometrov

Starosta hovorí o ďalšom údere pre chudobný východ.

23. jún 2021 o 0:00 Kristián Sabo

SIRNÍK. Košický samosprávny kraj kvôli havarijnému stavu uzatvoril most pri obci Sirník v okrese Trebišov, pre jej obyvateľov tak nastali náročné časy.

Mostom nad riekou Ondava v smere od mesta Veľké Kapušany a obce Oborín totiž neprejdú vozidlá ani chodci.

Žiaci sa nedostanú do školy, poľnohospodári na polia

Starosta Sirníka Viktor Kalán (kandidoval za koalíciu Smer-SD a Most-Híd) nám povedal, že uzavretie mosta výrazne zasiahlo do života obce.

„Samozrejme, že nám to komplikuje situáciu. Cez tento most k nám chodievajú žiaci z okolitých obcí do školy a späť. Problémy budú mať poľnohospodári, ktorí sa k pozemkom ťažko dostanú a blíži sa žatva."

Dodáva, že problém nastane aj pre zamestnaných, ktorí sa budú chcieť dostať do práce.