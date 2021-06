Nápad bagrovať PCB bahno z dna Šíravy: Museli by ju celú vypustiť, trvalo by to 5 rokov

Vodohospodári: Ide o 12 miliónov kubíkov.

21. jún 2021 o 0:00 Jana Otriová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť