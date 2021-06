Vlčanov rezort chce zdigitalizovať Pôdohospodársku platobnú agentúru

Heger: Bola zneužívaná na obohacovanie.

17. jún 2021 o 16:42 (aktualizované 17. jún 2021 o 18:43) SITA, TASR

TRHOVIŠTE. Vláda chce aj naďalej pokračovať v boji proti podvodom v agrodotáciách.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa musí dostať do 21. storočia a zdigitalizovať.

Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) a minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO)a letisku v obci Trhovište (okres Michalovce), na ktoré ako poľnohospodársku pôdu mala brať dotácie firma Agro Porúbka bývalej poslankyne za Smer-SD Ľubice Roškovej.

„Vieme, že PPA by mala byť špičkou v pôdohospodárstve, pretože prerozdeľuje enormné množstvo peňazí a mala by ich prerozdeľovať práve farmárom na to, aby mohli dopestovať na svojej pôde úrodu, ktorú potrebujeme. Ale táto agentúra bola dlhé roky zneužívaná na obohacovanie jednotlivcov spriaznených s politickými špičkami vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ uviedol Heger.

Nový systém a zdynamizovať procesy

Ako ďalej dodal, v 21. storočí, keď stovky miliónov eur boli vynakladané na digitalizáciu, fungovala PPA stále v papierovej podobe.

„PPA od svojho vzniku v roku 2004 rozdelila viac ako 12 miliárd eur, len minulý rok touto agentúrou pretieklo do sektora skoro 800 miliónov eur. Je veľmi dôležité, aby sme sa ubezpečili, že budeme vyplácať len také agrodotácie a takým žiadateľom, ktorí sú na to opravnení, či už na priame platby, alebo na vyplácanie projektových podpôr z druhého piliera,“ uviedol Vlčan.

Od minulého roku sa do systému PPA zavádzajú protikorupčné opatrenia vrátane využívania IT nástroja Európskej komisie (EK) na prevenciu a detekciu podvodov.

„Zdynamizujeme proces digitálnej kontroly požiadaviek na priame platby. Máme veľmi dobrý plán, ako v čo najkratšom čase zaviesť automatizovaný systém, kde budeme využívať najmodernejšie poznatky vedy a techniky pri monitorovaní plôch, kde automatizovaný systém s prvkami strojového učenia bude kontrolovať, či žiadosti sú vyplnené správne, či nedôjde k prekrytiu a či nejde o plochy, ktoré sú napríklad takouto vybetónovanou plochou,“ uviedol minister.

Splniť treba ešte desiatky podmienok

PPA má v súčasnosti podmienenú akreditáciu, termín na získanie trvalej je do 15. októbra.

„Verím, že v krátkej dobe dobudujeme tím, ktorý nám pomôže ozdraviť nielen samotné ministerstvo, ale aj PPA ako kľúčovú finančnú inštitúciu rezortu. Tento rok nestihneme všetko, sústredíme sa na to, aby sme splnili požiadavky trvalej akreditácie,“ povedal Vlčan.

Pri akreditácii je splnených 44 zo 77 požiadaviek, k nesplneným patrí práve aj digitalizácia.

Roškovej kauza

V kauze poskytovania agrodotácií spoločnosti Agro Porúbka čelí Ľubica Rošková od decembra 2018 obvineniu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečinu subvenčného podvodu.

Firma mala poberať agrodotácie na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje.

Od decembra 2019 je v konkurze.

„Za dva roky boli zistené nezrovnalosti vo výške 190 000 a 60 000 eur, vymohlo sa len nejakých 15 000, čiže 235 000 je nenávratne preč,“ uviedol v súvislosti s kauzou Vlčan.