Syn známeho podnikateľa prenasledoval expriateľku. Dostal pol roka

Na internete sa preslávil cvičením v cele.

15. jún 2021 o 0:00 Róbert Bejda

MICHALOVCE, KOŠICE. Rozchod nemá vždy bezproblémový priebeh, často sa stáva, že jeden z partnerov sa nevie s koncom vzťahu zmieriť a snaží sa ho zvrátiť. A to aj za cenu porušenia zákona.

Táto situácia nastala v decembri 2017 medzi Viktorom G. (rok narodenia 1989), synom známeho zemplínskeho podnikateľa Pavla G., a jeho expriateľkou Miroslavou (1991).

Navyše, keď sa s Viktorom rozišla, o pár týždňov ho vzal súd do väzby pre trestné stíhanie za ekonomické zločiny.

Svojím krátkym konaním na slobode i dlhším z košickej väznice si mladý muž vykoledoval obvinenie z prečinu nebezpečného prenasledovania.

Začiatkom júna si na Okresnom súde Košice I vypočul rozsudok.

Tri skutky

Spomínané obvinenie sa skladá z troch skutkov.

Podľa prvého Viktor od 2. do 18. decembra 2017 v Michalovciach, Humennom i ďalších mestách proti jej vôli neustále kontaktoval Miroslavu, s ktorou predtým vyše štyri roky žil v spoločnej domácnosti.

Expriateľku obťažoval esemeskami aj textovými správami na sociálnej sieti. Ich obsahom boli vyhrážky, že to tak nenechá, nikdy sa jej nevzdá a hoci by mal skončiť v base alebo v zemi, nikto ho nezastaví.

Druhý skutok už pokrýva obdobie, kedy bol Pavol vzatý do kolúznej väzby. Od 18. decembra 2017 približne do novembra 2018 kontaktoval Miroslavu proti jej vôli prostredníctvom množstva listov. Písal jej napríklad, že sa jej nevzdá a až raz bude vonku, čo si zaumieni, to aj vyrieši.

Tretí skutok je z obdobia po novembri 2018, kedy Pavol kontaktoval expriateľku z väznice telefonicky aj listami. A opäť s vulgárnym a výhražným obsahom. Obťažujúce telefonáty skončili až po zásahu súdu, ktorý požiadal vedenie košickej väznice o prijatie primeraných opatrení na zamedzenie spomínaného konania.

Bojí sa jeho vyhrážok

V rámci vyšetrovania Viktor spáchanie skutkov nepoprel.