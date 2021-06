Dôverujú Sputniku V. Do Michaloviec prilákal ľudí z celého Slovenska

Argumenty, prečo ruská vakcína, boli rôzne.

12. jún 2021 o 18:15 Jana Otriová

MICHALOVCE. Srdce Zemplína sa v sobotu stalo mekkou záujemcov o očkovanie vakcínou Sputnik V.

Neregistrovanou ruskou vakcínou sa do veľkokapacitného očkovacieho centra Košického samosprávneho kraja (KSK) prišli podľa ešpézetiek zaočkovať nielen východniari, ale aj Nitrania či obyvatelia Topoľčian.

Neprekážalo im, že na Sputnik V museli čakať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kapacita je až 1 500

Očkovanie Sputnikom V spustil kraj po tom, čo sa do vakcinačného centra v Michalovciach nahlásilo najviac záujemcov o túto vakcínu z celého Slovenska.

Súvisiaci článok V Michalovciach začnú očkovať Sputnikom V Čítajte

„Do piatku sa zaregistrovalo približne 1 300 ľudí. Kraj dostal od ministerstva zdravotníctva 800 vakcín, takže v sobotu je otvorené centrum pre takýto počet zaregistrovaných záujemcov,“ informovala v sobotu priamo v centre hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Niektorí ľudia prišli aj bez stanoveného termínu.

„V prípade, ak budeme mať dostatok vakcín, zaočkujeme aj ich. Počas jedného očkovacieho dňa v priemere neprídu približne štyri percentá zaregistrovaných,“ povedala.

Zdôraznila, že KSK v najbližších dňoch otvorí pre Sputnik V v Michalovciach ďalšie očkovacie termíny.

Denná kapacita centra je 1 500 zaočkovaných.

O akú vakcínu ide

„Vakcína Sputnik V je štandardnou vektorovou vakcínou, ktorá obsahuje istý druh humánneho adenovírusu, na ktorý je naviazaná častica koronavírusu. Na tomto princípe sa dostáva po aplikácii častica do ľudského tela a postupne aktivuje imunitný systém,“ vysvetlil René Hako, lekár KSK.

Súvisiaci článok Sputnikom začnú na východe očkovať iba v Michalovciach. Prihlásených je len 320 ľudí Čítajte

Ide o dvojdávkovú vakcínu. Druhá dávka sa podáva po troch týždňoch.

„Pri Sputniku V sú obe dávky rozdielne. To znamená, že každá dávka obsahuje iný humánny adenovírus a tieto dve dávky sa nesmú zameniť,“ dodal.

Sputnik V má na rozdiel od iných vakcín iné balenie.

„Vakcína je balená ako štandardné liečivo, podávané do žily alebo svalu. To znamená, že je v ampulách, ktoré sa musia pri otvorení lámať. Je tu trochu viac práce so sklom, hrozí riziko možného zranenia pri takom veľkom množstve vakcín,“ vysvetlil.

Vakcína je zmrazená, rozmrazuje sa približne 20 minút a potom sa naťahuje do striekačiek.

„Je vhodné aplikovať ju do polhodiny, aby sa neprehriala, keďže hovoríme o živých adenovírusoch. V každej ampulke je jedna dávka,“ zdôraznil Hako.

Príznaky po podaní vakcíny Sputnik sú rovnaké ako pri iných očkovacích látkach.

Môžu to byť teploty, bolesti hlavy, bolesti svalov, bolesť alebo alergická reakcia v mieste vpichu, alergická reakcia na samotnú očkovaciu látku.

„Sú to bežné nežiaduce účinky,“ uzavrel.

Husákove deti vakcíne veria

„Som Husákove dieťa. Viac verím Sputniku ako americkým a európskym vakcínam,“ odpovedal na otázku, prečo sa rozhodol pre ruskú vakcínu, Karol (46) z okresu Košice okolie.