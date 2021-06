Pri Kuzmiciach zišla honda do priekopy, vymrštilo ju do vzduchu a narazila do stromu

Vodič nafúkal viac než dve promile.

4. jún 2021 o 12:42 Daniela Marcinová

