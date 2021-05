Vážne poškodený most v Stretave uzavrú pre nákladnú dopravu

Je v havarijnom stave, čaká ho rekonštrukcia.

28. máj 2021 o 13:28 Kristián Sabo

Poškodený most v Stretave čakajú ďalšie obmedzenia. (Zdroj: KSK)

STRETAVA. Most cez rieku Čierna voda v obci Stretava v okrese Michalovce, ktorý je vážne poškodený, musia pre časť motoristov uzatvoriť.

Košický samosprávny kraj (KSK) tvrdí, že dôvodom uzávery je zníženie zaťaženia mosta.

Autá nad 3,5 tony neprejdú

Obchádzka povedie z Michaloviec do Trhovišťa, kde bude doprava presmerovaná do obce Oborín.

„Košický samosprávny kraj uzatvorí v pondelok 31. mája 2021 most cez potok Čierna voda za obcou Stretava pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony. K uzávere dôjde v popoludňajších hodinách. Dôvodom je zníženie zaťaženia mosta,“ informovala nás hovorkyňa kraja Anna Terezková.

Obchádzka povedie po ceste I/19 od Michaloviec do Trhovišťa, ďalej po ceste II/554 z Trhovišťa do Oborína a následne po ceste II/552 z Oborína do Veľkých Kapušian v smere na štátnu hranicu.

Vozidlá s nosnosťou do 3,5 tony budú môcť naďalej úsekom prechádzať, avšak za dodržania dočasných dopravných obmedzení.

Pri moste za obcou Stretava pribudne svetelná signalizácia, ktorá bude regulovať premávku. Aj naďalej bude rýchlosť jazdy znížená na 30 kilometrov za hodinu a doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu, po strede mosta.

O obmedzeniach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie.

„Obmedzenia sa dotknú aj prímestskej autobusovej dopravy. Od pondelka bude trasa prímestských autobusov vedená cez obec Drahňov a mesto Veľké Kapušany. Cestujúci tak musia rátať s predĺžením trasy spojov. O výluke boli informované aj záchranné zložky.“

Pripravujú rekonštrukciu

KSK pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu mosta za obcou Stretava. Nad potokom Čierna voda by malo pribudnúť dočasné premostenie. Keďže jeho nosnosť bude 40 ton, po jeho osadení by mal byť prejazd opäť umožnený aj nákladným vozidlám.

„Sme pripravení začať s rekonštrukciou čo najskôr, konkrétny termín aktuálne závisí od podpisu nájomných zmlúv so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Slovenským pozemkovým fondom k pozemkom, ktoré majú slúžiť ako krátka obchádzka k dočasnému premosteniu.“

Rekonštrukcia mosta je súčasťou projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov, v rámci ktorého kraj rekonštruoval cestu v smere od Michaloviec do Kráľovského Chlmca.

V rámci projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná za bývalého vedenia kraja, sa rátalo s opravou polovice nosníkov mosta za obcou Stretava.

Na základe výsledkov odborných statických posudkov však bolo zistené, že most je v zlom stave a oprava v polovičnom rozsahu nie je postačujúca.

Župa preto musela prepracovať projektovú dokumentáciu, čo podliehalo súhlasu riadiaceho orgánu.