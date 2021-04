Veľkokapacitné očkovacie centrum otvoria aj v Michalovciach

Začiatok očkovania závisí od záujmu.

15. apr 2021 o 15:23 SITA

MICHALOVCE. Košický samosprávny kraj (KSK) otvára ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum, a to v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„V Michalovciach sme chceli spustiť očkovanie už tento víkend, technicky aj materiálne sme pripravení a máme vydané všetky potrebné povolenia. Ministerstvo zdravotníctva sme ešte začiatkom týždňa požiadali o otvorenie čakárne, tak, aby sa Zemplínčania mohli prihlasovať na očkovanie. Otvorená by mala byť ešte tento týždeň. Očkovacie centrum otvoríme hneď po tom, čo bude na očkovanie prihlásený dostatočný počet záujemcov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

V tomto očkovacom centre by sa malo očkovať všetkými registrovanými vakcínami, ktoré kraj bude mať k dispozícii.

Pilotne by to mala byť vakcína AstraZeneca.

Kapacita očkovacieho centra by mala byť v prvých dňoch 1 000 očkovaní denne.

Najviac ľudí zaočkovali v Košiciach

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach dostalo vakcínu už takmer 42-tisíc ľudí, čo je naďalej najviac spomedzi všetkých očkovacích centier, ktoré prevádzkujú župy.

Z toho vakcínou od Moderny bolo zatiaľ zaočkovaných 3 729 záujemcov.

Veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach bude AstraZenecou očkovať v piatok a v sobotu.

V nedeľu sa tu bude očkovať vakcínou od Moderny.

Mobilná očkovacia jednotka vyrazí za seniormi

Košický samosprávny kraj spúšťa aj mobilnú očkovaciu službu, ktorá bude očkovať ľudí so sťaženým prístupom do zdravotníckych zariadení či očkovacích centier.

Fungovať začne hneď po tom, čo budú kraju doručené vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech určené týmto skupinám osôb.

„Mobilné očkovacie tímy budú ako prvých očkovať klientov zariadení sociálnych služieb. K 12. aprílu je v rámci 87 pobytových zariadení sociálnych služieb zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 56 percent klientov, druhú dávku má iba 26 percent z nich. Vzhľadom na to, že očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa začalo už v januári, je to stále veľmi nízke číslo. Chceme zlepšiť dostupnosť klientov týchto zariadení k vakcínam v prípade, ak o to majú záujem. Sme preto radi, že v najbližších dňoch budeme môcť túto službu spustiť,“ uviedol Trnka.

Po očkovaní klientov v zariadeniach sociálnych služieb bude mobilná očkovacia služba dostupná aj pre seniorov či ľudí s pohybovými problémami.