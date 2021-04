Jubilant Ján Ďurovčík: Pandémia u mňa prišla v tú najkrajšiu životnú dobu

Rolu hrdého otca si užíva naplno.

10. apr 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Režisér, choreograf, tanečník a rodák z Michaloviec Ján Ďurovčík oslavuje v sobotu 10. apríla okrúhle päťdesiate narodeniny. Životné jubileum ho zastihlo počas obdobia pandémie, no aj napriek mnohým zlým správam považuje tento čas za najkrajší vo svojom živote. Pred vyše polrokom sa z neho totiž stal hrdý otec. Ako sám hovorí, krásne chvíle strávené doma s manželkou Barborkou a synom Jankom sú pre neho skvelou kompenzáciou všetkého negatívneho, čo ho v poslednom období postretlo. V rozhovore sa tiež dozviete, ako plánuje jubileum osláviť, či si musel na rolu otca zvykať i to, aké inscenácie z jeho tvorby sa už nemôžu dočkať premiéry.

V sobotu budete mať 50 rokov. Plánujete to nejako osláviť?

- Ohľadom päťdesiatky skrížila pandémia plány veľmi veľa ľuďom. Pripravovala sa kniha, ktorá sa mala krstiť na jednom veľkom koncerte, ktorý pre mňa pripravovali ako the best of z mojich diel. Všetko sa však zastavilo, takže nič z toho nebude. Cítil som sa však veľmi poctený, že niečo také chceli urobiť. Najprv sa uvažovalo, že to bude 10. apríla, potom že to presunú na 24. júna, ale už sa to ani tak nestihne. Rieši sa, ako to bude. Takže pripomenutie naplánované bolo, no, bohužiaľ, musíme sa prispôsobiť novému životu.

A čo súkromná oslava aspoň v kruhu rodiny, to by snáď mohlo vyjsť.

- Pevne verím, že mám aspoň týždeň, aby opatrenia dovolili prísť mojim rodičom z Michaloviec a aby sme sa stretli. Je to veľmi ťažké, lebo aj vnúčika videli málo, stihli to pred prvými opatreniami. Verím, že sa to bude dať, ale nie kvôli oslave, to bude skôr zámienka, ako sa stretnúť s rodičmi.

Okrúhle narodeniny bývajú často časom bilancií. Keď sa teda teraz dívate dozadu, zmenili by ste vo svojom živote niečo, ak by ste mohli?