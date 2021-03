Volali ich slovenské Karlove Vary. Na Sobranecké kúpele má zálusk župan Trnka

Ukrajinci: Duraci, takú vodu nevyužívajú.

31. mar 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

SOBRANCE, TREBIŠOV, KOŠICE, BYŠTA, ŠTÓS. Scenár odkúpenia Turzovských kúpeľov zo súkromných rúk uvažuje Košický samosprávny kraj (KSK) zopakovať aj pri iných schátraných rekreačných objektoch.

V hre sú minimálne Sobranecké kúpele.

Tie spomína župa vo svojom vyjadrení pre Korzár.

Tak ako pri turzovskom areáli, i teraz sa zamerala na kúpeľné objekty s tradíciou.

Vodu, vyvierajúcu v areáli bývalých kúpeľov neďaleko Sobraniec, fľaškovali a rozvážali po celej monarchii už počas Uhorska.

„V prípade výstavby alebo rekonštrukcie Sobraneckých kúpeľov je potrebné, aby mal Košický samosprávny kraj majetkovoprávny vzťah k podstatnej časti kúpeľného areálu. Z tohto dôvodu, ak by došlo k zhode so súčasnými vlastníkmi pozemkov, respektíve nehnuteľností, kraj by postupoval podobne ako pri kúpe Turzovských kúpeľov,“ popisuje hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Pri Turzovských kúpeľoch si župa nechala vypracovať znalecký posudok.

Majiteľovi, spoločnosti Sanpo, s. r. o., vyplatí 346-tisíc eur.

Hľadanie partnerov

Keď KSK získa turzovský kúpeľný areál, nasledovať bude obchodná a architektonická súťaž.

Rovnaký postup použije župa pri Sobraneckých kúpeľoch.

Ak areál odkúpi, opäť prebehnú verejné súťaže.

Terezková uviedla, že v rámci nich kraj osloví zainteresované strany a mesto Sobrance: „Po týchto diskusiách a súťažiach bude predstavený finálny plán revitalizácie celého areálu.“

Tak ako v Turzove, ani v Sobranciach nechce župa kúpele po rekonštrukcii prevádzkovať. „Budeme hľadať partnerov, ktorí by prevádzkovali biznisovú časť kúpeľov."

Aj mesto má zámer

Ako aktuálny majiteľ Sobraneckých kúpeľov je v katastri zapísaná akciová spoločnosť Trade City so sídlom v Trebišove.