Nehoda medzi Kusínom a Klokočovom si vyžiadala život seniora

Vodič zišiel z cesty a narazil na kameň.

23. mar 2021 o 9:42 (aktualizované 23. mar 2021 o 14:27) Daniela Marcinová

KUSÍN, KLOKOČOV. Medzi Kusínom a Klokočovom pri Zemplínskej šírave v okrese Michalovce sa v utorok ráno krátko po 8.00 hod. stala vážna dopravná nehoda.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola neprejazdná.

„Podľa doterajších zistení vodič (75) z Michalovského okresu viedol vozidlo značky Toyota v smere od obce Kusín na Klokočov. Pri prejazde tiahlej ľavotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom do priekopy, kde narazil do kameňa. Vozidlo, ktoré vymrštilo do vzduchu, následne dopadlo do stredu vozovky na pravý bok,” opísala priebeh nehody košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Senior zomrel krátko po prevoze do nemocnice.

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

