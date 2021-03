Colníci sa sťažujú na pomalé a chaotické očkovanie

Finančná správa vysvetľuje okolnosti v michalovskej pobočke.

23. mar 2021 o 0:00 Jana Otriová

MICHALOVCE. Ochorenie Covid-19 obmedzilo fungovanie Pobočky Colného úradu v Michalovciach.

Colníci sa sťažujú, že ich očkujú pomaly a predbehli ich aj administratívni pracovníci.

Finančná správa hovorí o naplánovaných fázach očkovania v závislosti od dostupnosti termínov a vakcín.

Mali ísť okamžite do karantény

Colný úrad v Michalovciach paralyzovalo ochorenie Covid-19 na takmer tri týždne.

„Ešte v pondelok tam bol covid pozitívny, tri dni boli všetci spolu v jednej kancelárii. Až vo štvrtok, keď bol ďalší pozitívny, už museli dať všetkých do karantény,“ opísal náš čitateľ z prostredia finančnej správy, ktorý chcel zostať v anonymite, stav na úrade v posledný februárový týždeň.

Tvrdí, že neboli prijaté žiadne protiepidemické opatrenia.

„Viem, že je to nepopulárne. Ale či sa to niekomu páči alebo nie, ľudia musia ísť do karantény okamžite, keď sa zistí kontakt s pozitívnou osobou. Tu bola reakcia pomalšia,“ povedal.

„Dokonca respirátory alebo rúška nemali žiadne. Prvýkrát im ich dali až na tretí deň v stredu. Práca v nich je sťažená, ale musia ich mať,“ dodal.

Prednosť dostala administratíva

Podľa slov nášho čitateľa sa k očkovaniu nedostali všetci colníci na hraniciach a prednosť pri očkovaní dostali zamestnanci v administratíve.

„Malo prebehnúť druhé kolo očkovania na hraniciach. Až neskôr sme zistili, že naň išli pracovníci z úradu, ktorí nie sú priamo v kontakte s cudzími osobami,“ doplnil.

Bezproblémová bola podľa jeho slov len prvá vlna očkovania.

„Ďalšie sa zasekli, nastal chaos a zmätky. Bojujeme o každého zaočkovaného colníka, niektorí však ešte nemajú ani prvú dávku vakcíny. Viazne komunikácia, na jednej strane vyšší územný celok nemá koho očkovať a na druhej my čakáme a čakáme. Mnoho ľudí si vybavuje očkovanie po vlastnej línii mimo finančnej správy,“ uzavrel čitateľ.

Ochoreli viacerí

Hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská informovala, že prevádzka na Pobočke Colného úradu (PCÚ) Michalovce bola prerušená od 25. februára a jej činnosť úplne obnovili až 15. marca.