Ochranári v Medzibodroží zavodňujú mokrade pre vzácne druhy vtákov

Prečerpávajú do nich vodu z kanála.

17. mar 2021 o 13:38 TASR

SOMOTOR. Izolované mokrade v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie na východe Slovenska zavodňujú v týchto dňoch ochranári.

Zachraňujú tak poslednú kolóniu brodivých vtákov v tejto oblasti a vytvárajú biotopy aj pre mnoho ďalších vzácnych druhov.

Do mokradí prečerpávajú vodu

Do mokradí, ktorým hrozí vyschnutie, prečerpávajú vodu z odvodňovacích kanálov už šiestu sezónu.

„Vďaka tomu sa obnovili a vytvorili nové hniezdne kolónie druhov, ako je chavkoš nočný, beluša veľká či volavka purpurová, pre ktoré bolo toto chránené územie aj vyhlásené. Nebyť prečerpávania, tak už by vlastne v tomto území vôbec nehniezdili, pričom je to jediná hniezdna lokalita pre tieto druhy v rámci Medzibodrožia," priblížil Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko.

Po rokoch sucha sa to trochu zlepšilo

Oproti minulým rokom, keď oblasť pri obci Somotor v okrese Trebišov sužovali extrémne suchá, je situácia tentoraz o niečo lepšia.

Aj napriek tomu, že uplynulá jeseň a zima boli na zrážky pomerne bohaté, je však zavodňovanie potrebné.

Ornitológovia takto naplnia spolu šesť mokradí.

Celkovo to aj s presunmi a inštaláciou zariadenia zvykne trvať štyri až päť týždňov.

„Keď bolo extrémne sucho, tak sme načerpávali vodu naozaj do úplne suchých mokradí. Tento rok všetky lokality akú-takú vodu majú, ale predsa len je to málo na to, aby vydržala celý rok a vodné vtáky tam mohli hniezdiť," uviedol Repel.

Vodu berú z kanála

Ochranári z SOS/BirdLife Slovensko realizujú aj iné opatrenia a obnovu a manažment mokradí na juhu Zemplína.

Snahou je využívať trvalejšie riešenia, ako je prehĺbenie mokrade, výstavba stavidla či oprava hrádze na zadržiavanie vody, v tomto prípade však ide o izolované lokality.

Dno týchto mokradí je vyššie ako hladina vody v odvodňovacom kanáli, ktorý ich odvodňuje.

Jediná možnosť obnovy je tak prečerpávaním vody z kanála pomocou dieselového čerpadla.

„Mokrade majú ílovité podložie, takže tá voda tam počas jednej sezóny vydrží. Tým, že tam nie je iný prítok a v lete sa voda odparí a rastliny tú vodu vypijú, tak to musíme opakovať každý rok," dodal Repel.

CHVÚ Medzibodrožie patrí k 23 chráneným vtáčím územiam závislým na vode na Slovensku a je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

(zdroj: FB/SOS/BirdLife Slovensko)