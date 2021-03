Ornitológ o labuti, ktorá priletela po 52 rokoch: Bolo to medzipristátie

Vták spoza polárneho kruhu navštívil Zemplín.

20. mar 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Rarita, ktorú na Zemplíne vidieť po dlhých 52 rokoch. Neďaleko Michaloviec si prestávku v dlhom lete spravili labute malé. Je to druh vtáka, ktorý žije ďaleko na severe až za polárnym kruhom a do našich končín zavíta len zriedkavo. Labute malé spozorovali na poli medzi bežnými husami a žeriavmi ornitológovia z občianskeho združenia Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Tieto vtáky na jar migrujú zo západnej Európy od atlantického pobrežia späť do svojej domovskej tundry. Zaujímavosťou je, že podľa historických záznamov bol tento druh labute na Zemplíne videný na deň presne 14. marca 1969. O tom, prečo je návšteva tohto operenca na našom území vzácna a čo je pre neho typické sme sa zhovárali s ornitológom Matejom Repelom zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, ktorý mal to šťastie, že videl tento vzácny druh.

Čím je príchod labute malej taká veľká rarita?

- V našich geografických podmienkach je to extrémne vzácny druh. V Európe žijú tri druhy labutí – labuť veľká, ktorá žije u nás, labuť spevavá, ktorá u nás nedávno po prvý raz zahniezdila a poslednou je práve labuť malá, ktorá hniezdi za polárnym kruhom v severskej tundre. V Európe žije tento druh len v západnej časti Ruska. Podľa máp rozšírenia hniezdi aj ďalej na Sibíri vo východnom Rusku, aj na Aljaške a na severe Kanady. Východné populácie labute malej zimujú v Číne, Kórei a Japonsku, v USA alebo v Kaspickom mori. Populácie zo severozápadnej časti Ruska zimujú u nás v Európe, ale skoro vždy je to na pobreží západnej Európy, teda na pobreží Atlantiku – v Dánsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. Sú záznamy o tom, že zimujú aj vo vnútrozemí, ale je ich veľmi málo. Na Slovensku máme v histórii doposiaľ len desať záznamov z toho len tri na východnom Slovensku.

Vy ste ju spozorovali ako prvý?