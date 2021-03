V Trebišove našli pohodenú údeninu s klincami ako návnadu pre psy

Veterinár: Skutok sa nedá ospravedlniť.

17. mar 2021 o 0:00 Magda Haburová

TREBIŠOV. Minulý týždeň vyšla Ivana Kušniriková z Trebišova na prechádzku pred bytovku, v ktorej býva.

Jej spoločníkom býva malá čivava, poldruharočný pes, ktorého si nesmierne obľúbila.

Na sídlisku, na Berehovskej ulici, sa zvyknú stretnúť viacerí psičkári.

„Zrazu som zistila, že moja Coco stojí nad klobáskou s klincami. V tej chvíli som pocítila nesmierny strach,“ opísala neočakávaný zážitok.

Čo páchateľa motivuje?

Zamyslela sa aj nad príčinou takéhoto skutku neznámeho človeka.

Nedokáže pochopiť, čo ho motivuje ublížiť psovi a jeho majiteľovi takým zákerným spôsobom.

No myslí si, že by to mohla byť pomsta tým psičkárom, ktorí po svojich miláčikoch nezbierajú exkrementy.

Pani Ivana volala mestskú políciu, ktorá pohotovo reagovala.