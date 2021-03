Mosty na Zemplíne čakajú opravy. Pozrite si, v akom sú stave

Most M4356 cez potok Čierna Voda za obcou Stretava. (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

STRETAVA. Vo všetkých krajoch v tomto roku pokračujú prípravy na obnovu mostov.

Mnohé opravy sa už aj začali.

Ministerstvo dopravy a výstavby odhaduje, že celkové náklady na opravu 184 mostov len na cestách prvej triedy dosiahnu vyše 162 miliónov eur.

Opravy sa dočká most M4356 cez potok Čierna Voda za obcou Stretava i most M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy.

Oba objekty sa nachádzajú v okrese Michalovce sú v stavebno-technickom stave VI. stupňa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košický kraj chce tento rok začať opravovať takmer tridsať mostov Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou