Opitý vodič narazil do kaplnky, on aj spolujazdkyňa sa zranili

Nafúkal 2,71 promile. K nehode došlo v Zemplínskej Teplici.

26. feb 2021 o 13:51 Klaudia Jurkovičová

ZEMPLÍNSKA TEPLICA. Vážna dopravná nehoda sa stala v piatok okolo piatej ráno v obci Zemplínska Teplica v Trebišovskom okrese.

Zranili sa dve osoby, vodič šoféroval pod vplyvom alkoholu.

"Podľa doterajších zistení 37-ročný vodič z okresu Trebišov viedol Volkswagen Golf po Hlavnej ulici v obci v smere od Egreša na Košice. Pri vchádzaní do ľavotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty, kde najprv narazil do dopravnej značky a potom do murovanej kaplnky," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Dychová skúška bola u vodiča pozitívna, nafúkal 2,71 promile.

Podľa prvotných zistení sa spolujazdkyňa vo vozidle zranila ťažko, vodič sa zo zranení bude liečiť minimálne 3 týždne.

Mužovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná.

Pri dopravnej nehode vznikla škoda predbežne vyčíslená na 3 700 eur.

Bolo začaté stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.