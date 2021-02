Dostal šmyk, zrazil policajta stojaceho pri dverách služobného auta

Za volant nemal sadnúť do júla.

8. feb 2021 o 16:38 Monika Almášiová

LOŽÍN. Za volant sadol bez vodičského oprávnenia, osud mu do cesty postavil zľadovatenú cestu a policajné auto.

Kuriózna dopravná nehoda sa stala v nedeľu dopoludnia v obci Ložín v okrese Michalovce.

Muž chcel so svojou hondou odbočiť, no na zľadovatenej vozovke dostal šmyk, s vozidlom prešiel do protismeru a tam narazil do policajného auta.

O nehode informuje košická polícia na sociálnej sieti.

„Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu príslušníka Policajného zboru, ktorý v tom čase stál pri pootvorených predných dverách vozidla. Zranenia, ktoré policajt utrpel, si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie. Pri lustrácii vyšlo najavo, že 39-ročný vodič má do júla 2021 zákaz činnosti viesť motorové vozidlá," informuje polícia.

Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

