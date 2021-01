Poslanec Ňarjaš bojuje s koronavírusom: Najhoršia choroba, akú som kedy mal

Hospitalizovali ho v nemocnici.

25. jan 2021 o 10:44 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Poslanec Národnej rady SR Erik Ňarjaš (OĽaNO), pochádzajúci z východného Slovenska, v nedeľu večer oznámil, že je pozitívny na ochorenie Covid-19.

„Jedenásť dní v horúčkach, dnes ma zobrali do nemocnice, kde mi diagnostikovali zápal pľúc, tak trochu fetujem kyslík. Som mladý, verím, že sa z toho dostanem, no je to najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal... A to som mal zdravý životný štýl,“ zverejnil v statuse na sociálnej sieti.

Očkovanie ako nutnosť

Ňarjaš (35) zároveň podporil vládu i prebiehajúce testovania.

„Všetci lekári mi dali za pravdu s testovaním, nech si myslí kto chce čo chce, je to správne. Ak iba 10 percent pozitívnych odhalíme, môžeme zachrániť veľa ľudí. O očkovaní ani nehovorím, to je nutnosť. Týmto patrí moja veľká vďaka všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí sú úžasní. Dávajte si na seba pozor, fakt. Viem, že všetkých nás láka sloboda bez rúška, kontakt, ale keď nás to chytí, potom by sme dali všetko, aby sme vrátili čas, keď sme to nezodpovedným správaním dostali,“ dodal z nemocnice poslanec Ňarjaš.

Erik Ňarjaš kandidoval vo voľbách zo 14. miesta kandidátky matovičovcov.

V minulosti sa zviditeľnil v tanečnej šou Let´s dance.

Pred nástupom do verejnej funkcie pracoval ako podnikateľ.

Pochádza zo Slivníka v okrese Trebišov.