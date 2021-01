Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve vozidlá, vodiči sú zranení

Podľa polície 45-ročná žena jazdila rýchlo, v šmyku prešla do protismeru.

20. jan 2021 o 13:55 Róbert Bejda

MICHALOVCE. Do štatistík dopravných nehôd na dolnom Zemplíne pribudla v stredu ráno ďalšia.

Ako informovala polícia, 45–ročná vodička z okresu Michalovce viedla osobné motorové vozidlo značky Nissan od Zalužíc smerom na Michalovce.

„Z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, a z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke po predchádzaní vozidiel a zaraďovaní sa do svojho jazdného pruhu dostala šmyk. Prešla s vozidlom do protismeru, kde narazila do oproti idúceho motorového vozidla značky Peugeot, ktoré v opačnom smere jazdy viedol 39-ročný vodič z okresu Trebišov," uviedla polícia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri čelnej zrážke došlo k ľahkému zraneniu oboch vodičov.

Po nehode boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Škody po nehode budú vysoké. (zdroj: KR PZ KE)