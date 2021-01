Vedúca charitného domu: Koniec mi oznámili cez videohovor, nastalo ticho

Niektorí klienti sa pobalia do igelitky.

13. jan 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Vznik charitného domu vo Vojčiciach v okrese Trebišov je spojený s nadšením dobrovoľníkov. Jedným z nich bola aj KATARÍNA KOLAČKOVSKÁ, ktorá dnes pôsobí ako vedúca tohto zariadenia. Na začiatku boli návštevy chorých v nemocniciach, na konci boj o záchranu zariadenia, ktorý sa nateraz podarilo vyhrať. Otvorené zostáva do mája, potom sa jeho finančná situácia opäť prehodnotí.

Charitný dom vznikol pred dvadsiatimi rokmi, ale predchádzali mu vaše dobrovoľnícke aktivity v nemocnici.

- Boli to krásne časy. Každá spomienka na moje dobrovoľnícke začiatky na charite pre mňa znamená návrat ku koreňom. Znova si pripomínam, prečo sme do toho išli a aká bola naša hlavná motivácia. Takýto návrat ku koreňom je pre mňa zároveň impulzom a povzbudením do ďalšej práce.

Za myšlienkou vzniku Charitného domu sv. Edity Steinovej stála Farská charita Trebišov, kde som pôsobila. V čestnej funkcii vedúcej farskej charity som dobrovoľne slúžila popri zamestnaní. Tam som sa zoznámila s projektom Slovenskej katolíckej charity s názvom Návštevná služba v nemocnici. Projekt ma okamžite chytil za srdce.

Ako sa z návštev zrodila myšlienka založenia charitného domu?

- Na oddelení sme sa stretávali aj s pacientmi, ktorí nemali nikoho, prípadne rodina o nich neprejavovala žiadny záujem. Občas sa zdôverovali s obavami z návratu do prázdneho domu či bytu, kde sa o nich nebude mať kto postarať. Podobné skúsenosti sme mali aj z opatrovateľskej služby v domácnosti, ktorú poskytovala farská charita. Samotná donáška obeda, zabezpečenie nákupu, liekov či upratovanie domácnosti už pre mnohých klientov nepostačovala. Ich vek a zdravotný stav si vyžadoval celodennú starostlivosť. A práve na základe poznatkov z týchto dvoch činností – návštevnej služby a opatrovateľskej služby vznikla myšlienka vytvorenia zariadenia, ktoré by vytvorilo náhradné rodinné zázemie pre takýchto ľudí.

Kedy prišli prví klienti?