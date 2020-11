Markovce boli rekordné. Teraz tam odhalili už len štyroch pozitívnych z obce

Starostka: Musela som pritlačiť.

23. nov 2020 o 15:12 Jana Otriová

MARKOVCE. Obec Markovce v Michalovskom okrese vstupovala do štvrtého kola testovania ako nelichotivý líder.

Po víkende už štatistiky v percente pozitivity pri testovaní nepovedie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viedli štatistiky

Markovce boli v treťom kole testovania na ochorenie Covid-19 nielen zemplínskym, ale celoslovenským rekordérom.

S mierou pozitivity 6,04 percenta sa ocitli na špici tabuľky.

Zo 447 otestovaných 27 malo pozitívny test.

„Pri prvom testovaní nám vyšlo, že zdrojom šírenia nákazy sú najmä dve rómske rodiny, pričom v jednej bolo 13 pozitívnych a v druhej 9. Potom pribudli ďalšie prípady. Nákaza sa šírila tým, že nedodržiavali karanténne opatrenia,“ zdôvodňovala minulý týždeň starostka Valéria Eľková (Doma Dobre).

Potešujúce výsledky

Víkendovú účasť na testovaní a jeho výsledky vníma pozitívne.

Súvisiaci článok Markovce sú zemplínskym rekordérom. Budú tam opäť testovať a to povinne Čítajte

Testovalo sa 237 ľudí, šiesti boli pozitívni (2,5 %), no z toho dvaja cezpoľní z Michaloviec a z Tušíc.

„Keď vezmeme do úvahy, že 27 pozitívnych z tretieho kola je už po karanténe a neprišlo veľa starších ľudí z majority, stav je veľmi dobrý. S riaditeľkami materskej a základnej školy sme skonštatovali, že takmer všetci rodičia a deti zo škôl sa boli dať testovať. Máme len štyroch pozitívnych obyvateľov obce, dve deti a dvoch dospelých. Sú to dohľadané kontakty z rodín, kde už pozitívneho príbuzného mali. Nemáme žiadne nové ohnisko nákazy,“ vysvetľuje Eľková.

Čiastočne to pripisuje na vrub zodpovednej práci členov miestnej obecnej poriadkovej služby.

Otvárajú školu, pokračujú aktivačné

V obci od utorka opätovne otvárajú základnú školu, v karanténe ostáva len jedna špeciálna trieda. Materská škola funguje v normálnom režime.

Obnovujú sa aj menšie obecné služby a aktivačné práce.

„Každý musí mať so sebou certifikát alebo potvrdenie od lekára, že ukončil karanténu. Nesmú sa na mňa hnevať, že to vyžadujem, ale musím chrániť seba, svojich zamestnancov, a v prvom rade ostatných obyvateľov obce,“ hovorí.

Musela pritlačiť

Starostka Eľková je presvedčená o tom, že testovanie v obciach nad štvorpercentnou pozitivitou malo byť povinné.

Súvisiaci článok Pozrite sa, ako dopadlo štvrté testovanie v niektorých samosprávach na východe Čítajte

„Poznám mentalitu našich ľudí. Máme tu takmer 80 percent Rómov. Starostujem už 18 rokov, všetkým vidím, takpovediac, do hrnca. Čo nie je povinné, ale dobrovoľné, znamená to, že nemusí byť,“ vraví.

Priznáva, že aby zabezpečila vyššiu účasť na testovaní, musela pritlačiť.

„Niektorých som ešte na poslednú chvíľu musela vyzvať, aby mali zodpovednosť voči sebe a svojim deťom. Dala som to aj na sociálnu sieť, že im deti raz budú vďačné za to, že sa prišli testovať. Robia to pre seba a svoje rodiny. Treba si pre vlastnú spokojnosť a bezpečnosť overiť, či sú negatívni. Žiadalo si to veľa trpezlivosti, vysvetľovania, osobného prístupu. Na negatívne komentáre na sociálnej sieti nereagujem, nikomu som nechcela a nechcem zle,“ uzatvára starostka Eľková.