Čierna diera na východe. Vychýrené kúpele obrástol les, už tam niet ani čo ukradnúť

Starosta i župan sú bezmocní, majiteľ to nevie predať. Pýtal asi pol milióna.

10. nov 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

BYŠTA/TREBIŠOV. Na pohľadniciach to vyzerá ako veľmi pekné miesto na relax či dovolenku.

Liečivé pramene, kúpalisko, viacero ubytovacích objektov so spoločenskými miestnosťami, bufety so sedením, altánok na opekanie, neďaleký rybník.

Na zemi pohodený cenník popisuje, že ste si tam mohli kúpiť kávu za 15 korún (menej ako 50 centov), colu za 20 Sk (pod 70 eurocentov) alebo hotdog za 21 korún (približne 70 centov).

Chatár: Všetko rozkradnuté

Kto by tam chcel prísť dnes, musel by cestu k malému kúpeľnému stredisku Byšta hľadať.

Prístupový chodník i všetky budovy totiž doslova obrástol les.

„Chcete ísť do kúpeľov? Tam už nič nie je, čo by ste tam hľadali? Už ani niet čo kradnúť," smeje sa jeden z chatárov z blízkej chatovej oblasti, keď sa pýtame, ako by sme sa ku kúpeľom dostali.

Kedysi vychýrené rekreačné stredisko je situované prakticky na slovensko-maďarskej hranici, ukrývajú ho lesy na pomedzí Slanských a Zemplínskych vrchov.

Stromy v bazénoch

Komplex bol postavený za socializmu, ale história tohto miesta je podstatne staršia. Už od roku 1867 mali kúpele štatút grófskych kúpeľov.

V lokalite by aj dnes bolo možné využívať slano-zásadité minerálne pramene, ktoré za bývalého režimu slúžili na liečbu žalúdočných, reumatických či cievnych chorôb.

Kúpele sú od roku 2006 zatvorené, chátrajú, nevyhli sa nájazdu zlodejov a vandalov.

V budovách stoja nefunkčné chladničky, sedačky či postele, kúpeľné vane, na niektorých oknách visia záclony, inde sú zase pohodené koberce.

V ďalšej časti areálu nájdete tri bazény, rastú v nich stromy, dostať sa k nim možno len cez húštinu.

Obec prišla o kúpele

Aktuálnym majiteľom kúpeľov i blízkeho kúpaliska je rodina Horkayovcov z Košíc.