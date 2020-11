V Trebišove otvárajú dve antigénové odberové miesta

Záujemcom bude jedno k dispozícii aj v Kráľovskom Chlmci.

TREBIŠOV. Okres Trebišov bol pred vyše týždňom po prvom celoplošnom testovaní vyhodnotený ako tzv. zelený.

Počas uplynulého víkendu sa tu preto netestovalo.

Obyvatelia z viacerých mikroregiónov však nemajú jasno, ako sa bude postupovať ďalej.

Riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár nás informoval, že od pondelka od 13. do 16. hodiny spúšťajú mobilné odberové miesto.

„V dopoludňajších hodinách už dlhodobo denne od 9. do 12. hodiny testujeme v zadnej časti nemocničného areálu pri vstupnej rampe záujemcov o PCR testy. Ale od 13. do 16. hodiny bude to isté odberové miesto pokračovať v testovaní ľudí bezplatnými antigénovými testami,“ uviedol Bazár.

Dodal, že tieto časové intervaly platia zatiaľ iba na tento týždeň.

Nie je totiž vylúčené, že podľa záujmu o testovanie ich budú musieť predĺžiť a prispôsobiť požiadavkám obyvateľov.

Ďalšie odberové miesto

Prednosta Okresného úradu v Trebišove Gejza Gore v priebehu pondelka informoval, že bolo na bezplatné antigénové testovanie zriadené aj mobilné odberové miesto pri Hasičskom a záchrannom zbore v Trebišove na ul. T. G. Masaryka.

Odbery tu budú robiť v pracovných dňoch od 12. do 20. hodiny.

Odberová jednotka bude funkčná aj počas soboty a nedele.

Odbery aj v Kráľovskom Chlmci

Klára Hencelová, riaditeľka nemocnice v Kráľovskom Chlmci, okres Trebišov, potvrdila zriadenie mobilného odberového miesta na bezplatné testovanie antigenovými testami pri miestnom nemocničnom areáli.

Zatiaľ bude v prevádzke každý pondelok, stredu a štvrtok od 9. do 13. hodiny.

Neskôr vyhodnotia jeho ďalšie pôsobenie podľa záujmu ľudí z okolitého regiónu Pobodrožia.

