Palicou zaútočil na policajta, hrozí mu doživotie

Incident sa stal v Strážskom v okrese Michalovce.

28. okt 2020 o 11:47 Róbert Bejda

STRÁŽSKE. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa 20-ročného mladíka z okresu Michalovce.

„Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladý muž v pondelok vo večerných hodinách kráčal po strede vozovky s palicou v ruke v blízkosti železničného priecestia v meste Strážske v Michalovskom okrese. Na príslušníka Policajného zboru fyzicky zaútočil po tom, ako ho policajt upozornil, aby opustil stred vozovky, pretože svojím správaním ohrozuje svoj život a zdravie, ako aj okoloidúcich vodičov motorových vozidiel, ktorí sa mu museli vyhýbať," informovala Jana Mésarová z košickej krajskej polície.

Odmietol si dať rúško

Opakované výzvy ako aj výzvu, aby si nasadil rúško na prekrytie dýchacích ciest, ignoroval.

Reagoval na nich vulgárnymi nadávkami a vyhrážkami zabitím.

„Potom prikročil k policajtovi, ktorý v tom čase vykonával dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a zahnal sa naňho palicou. Policajt sa uhol a palicu mu vytrhol z ruky. Na to obvinený mladík policajta udrel päsťou do ramena. Pokus o úder aj do oblasti tváre mu nevyšiel, pretože policajt sa uhol a mladíka spacifikoval za použitia donucovacích prostriedkov," pokračuje hovorkyňa.

Policajti mladíka na mieste zadržali.

Následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Už je na slobode

Vyšetrovateľ PZ zároveň podal podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa prokurátor nestotožnil a obvineného prepustil na slobodu.

„Za tento skutok, spáchaný v čase vyhláseného núdzového stavu na Slovensku, ktorý je podľa Trestného zákona krízovou situáciu, obvinenému mladíkovi hrozí prísnejší trest. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dvanásť až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," dodala Mésarová.