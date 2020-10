Architekt Manhattanu, filmová hviezda aj magnát. Východniari prerazili v zámorí

Slovenskí rodáci žili americký sen.

11. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Do Spojených štátov či Kanady emigrovalo v prvej polovici 20. storočia množstvo Slovákov. Snívali o lepšom živote či kariére.

Iba zopár šťastlivcom sa však podarilo dosiahnuť ten povestný americký sen.

Aj napriek ťažkým začiatkom, bez rodiny a peňazí sa nenechali zastaviť a vypracovali sa až na vrchol.

Medzi nimi nájdeme i rodáka zo Sečoviec, ktorý dal tvár desiatkam newyorských budov, vlastníka najväčších uránových baní, ktorý do smrti nezabudol na Nový Ruskov, ba i herečku s koreňmi vo Vojčiciach, ktorá dobyla strieborné plátno bez jediného slova.

Emery Roth

Z chlapca strateného vo veľkomeste až na svetovo uznávaného architekta.

Život Emeryho Rotha sa trocha podobá na scenár z amerického filmu.

Narodil sa v roku 1871 v Sečovciach (okres Trebišov) vo vcelku dobre zabezpečenej rodine, ako jedno z ôsmich detí.

Jeho rodičia vlastnili malý hostinec, ktorý slúžil ako centrum kultúrneho života v meste. Už vtedy sa u Emeryho prejavovalo nadanie na kreslenie.

Keď však jeho otec zomrel, rodina sa dostala do zlej finančnej situácie.

Chlapcovi však chceli zlepšiť život, preto ho poslali do Spojených štátov, mal sa dostať k strýkovi Aladárovi Kissovi, ktorý žil v Chicagu. Písal sa rok 1884.

Po príchode do New Yorku sa veci trocha skomplikovali. Kiss dal Emerymu peniaze na vlak s adresou, kam má chlapec prísť.

Ten však Emery stratil, a tak sa odrazu ocitol uprostred veľkomesta sám. Aby sa uživil, pretĺkal sa ako sa dalo, robil rozličné drobné práce, až sa mu napokon podarilo riadne sa zamestnať.

Dostal prácu ako kreslič v spoločnosti Burnham & Root. Tam navrhol jeden z jeho prvých projektov - pavilón, v ktorom bola umiestnená čokolatéria.

Jeho talent si všimol popredný newyorský architekt Richard Morris Hunt a pozval ho pracovať pre neho.

Po Huntovej smrti v roku 1895 prešiel Emery k nemenej slávnemu architektovi Ogdenovi Codmanovi mladšiemu a spoločne navrhovali newyorské apartmánové budovy. Postupne získaval skúsenosti, až sa nakoniec v roku 1898 osamostatnil.

V ten rok ho čakala ešte jedna zmena - svadba s Ellou Grosmanovou. Spoločne mali štyri deti, Juliana, Richarda, Elizabeth a Kathrin.

Už ako samostatne pracujúci architekt navrhol Emery množstvo dodnes známych budov.

Jeho sláva a popularita rástla, až bol po prvej svetovej vojne považovaný za jedného z najlepších architektov.

Pripisuje sa mu projektovanie niektorých z prvých mrakodrapov v New Yorku, no aj hotelové skvosty ako Hotel Bellaclaire na Broadway, kritikmi pomenovaný ako “nezvyčajný šperk”, prestížny Ritz Hotel Tower, či ďalšie známe budovy, ako Warwick Hotel, St. Moritz (Ritz-Carlton) Hotel, The Eldorado, The Beresford a podobne.

Okrem hotelov sa podpísal aj pod mnohé luxusné apartmánové byty.

Jeho charakteristický štýl bol eklektizmus, v ktorom spájal do jedného celku klasické aj moderné prvky s Art-Deco a Beaux-Art detailmi.

Svoje architektonické zručnosti a skúsenosti ďalej podával svojim synom. Spoločne v roku 1938 založili rodinnú spoločnosť Emery Roth & Sons.

Firma pokračovala v úspechoch aj po smrti slávneho architekta, ktorý zomrel v roku 1948.

Spoločnosť má taktiež na konte mnohé známe newyorské budovy, ako Park Lane Hotel, budovu MetLife či strednú školu v Bronxe.

Spolupracovala tiež na návrhu Svetového obchodného centra (World Trade Center), súčasťou ktorého boli aj ikonické dvojičky.

Štefan Boleslav Roman

Štúdium nie je to jediné, čo dáva človeku možnosť uspieť vo veľkom svete.

Štefan Boleslav Roman (*1921 - † 1988), pôvodom z Nového Ruskova (okres Trebišov), okrem domácej výchovy absolvoval úspešne len základnú školu.

Strednú poľnohospodársku v Košiciach nedokončil, pretože štúdium prerušil.

Krátko pred druhou svetovou vojnou v roku 1937 sa len 16-ročný Štefan vybral aj s bratom Jurajom do Kanady.

Spočiatku si zarábal ako sa dalo, - najprv to bola farma v Port Perry, neskôr automobilová spoločnosť General Motors.

Keď však Kanadu zasiahla vojna, narukoval a bojoval pod vlajkou s javorovým listom.

Po jej skončení sa u 24-ročného Štefana prejavili obchodné sklony.

V roku 1945 začal podnikať v banskom priemysle s Concord Mining Syndicate a o pár rokov neskôr založil Dension Mines Limited.

V tom čase sa spoločnosť stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete.

Štefan Roman okrem toho založil a vybudoval aj ďalšie finančné a priemyselné spoločnosti.