Motorkári prišli radšej na autách. Tradíciu darovania krvi ale neporušili

V Sečovciach sa stretli aj rekordní darcovia.

26. sep 2020 o 13:06 Magda Haburová

SEČOVCE. V Sečovciach sa pravidelne stretávajú motorkári zo širokého okolia, ale aj zo vzdialenejších krajov.

Organizátor zrazov Ján Kmeť je 60-násobný darca krvi, zaviedol aj tradíciu dobrovoľných odberov pre účastníkov stretnutí.

Tentoraz prišli radšej na autách

V sobotu bolo na programe darovanie krvi s poradovým číslom 23.

Daždivé počasie ale motorkárom od rána neprialo. Zvykom počas uplynulých ročníkov bol aj spoločenský program, výjazdy a spoločné návštevy kultúrnych pamiatok, či iných zaujímavosti kraja.

Tentoraz všetci darcovia prišli na autách, aby neriskovali.

„Už jarný odber sme pre pandémiu zrušili a dnes sme očakávali tisíceho darcu. No, napokon nám chýbajú do tisícky už iba šestnásti, dúfam, že sa nám to podarí na jar,“ rátal Ján Kmeť.

Pri celej akcii platili prísne hygienické nariadenia výjazdovej jednotky Národnej transfúznej stanice v Košiciach.

Z odberov rodinná udalosť

Aj napriek všetkému vzácnu tekutinu prišlo odovzdať dvadsať ľudí. Neboli to iba miestni, ale aj z Vojan, Ložína, Košíc, Malých Ozoroviec a iných miest a obcí.

Učiteľ autoškoly z Košíc Peter Mati prišiel aj so synmi a nevestou.

On sám už daroval po stoštvrtýkrát pol litra svojej vzácnej tekutiny. Synovia súú zatiaľ na 27 odberoch, druhý pred desiatkou, teda začínajúci. No spolu je to za rodinu už 140 odberov.

„Osobne mám veľmi rád výjazdové odbery krvi. Bývajú v sobotu a tak si urobíme rodinný výlet, oddýchneme a hlavne splníme úlohu, ktorú považujeme za samozrejmosť, keďže sme zdraví a vieme, že naša krv pomôže chorým,“ povedal nám otec rodiny Matiovej.

Okrem nich si rekordný, 112. odber pripísal aj Jozef Blaho z Ložína, štyridsiaty Peter Saban zo Sečoviec a Sečovčanka Mária Farkášová darovala krv dvadsiatykrát.