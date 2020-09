Dolný Zemplín môže prísť o 1,5 milióna kubíkov dreva. Ochranári protestujú

Varujú, že je ohrozené vtáctvo.

15. sep 2020 o 0:00 Magda Haburová

SOBRANCE. Z lesov okolo Sobraniec majú počas najbližších desiatich rokov vyťažiť vyše 1,5 milióna metrov kubických dreva.

Rozsah výrubu stromov bude v skutočnosti ešte vyšší, keďže sa ráta s drevným objemom bez kôry a haluziny.

O týchto objemoch rozhodoval a schválil ich Okresný úrad v Košiciach v Programe starostlivosti o lesy.

Rúbať sa má v dvoch lesných celkoch, ktoré zaberajú východnú polovicu Vihorlatských vrchov a všetky roztrúsené lesy na Východoslovenskej nížine, na východ od Ondavy a Bodrogu, vrátane lesov okolo Latorice a lesov na Tise i v celom Medzibodroží.

Oficiálne sa tieto územia nazývajú Lesný celok Lesy Sobrance a Neštátne lesy lesného hospodárskeho celku Sobrance.

Ťažba stúpa

S týmto budúcim výrazným zásahom do lesov nesúhlasia najmä ochranári.

Peter Sabo z Lesoochranárskeho združenia VLK Východné Karpaty poukazuje na údaje, ktoré každoročne zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva v takzvanej Zelenej správe.

„Do deväťdesiatych rokov sa ťažilo približne 5,5 milióna metrov kubických dreva ročne, od roku 2000 začala ťažba postupne narastať. V poslednom desaťročí ťažia lesníci na Slovensku približne 9,5 milióna metrov kubických dreva ročne.“

Sabo hovorí, že navýšenie ťažby o viac než 70 percent je v prudkom rozpore s dôvodmi uvádzanými lesníkmi, ktorí podľa neho argumentujú nárastom rozlohy lesných pozemkov.

„No údaje v Zelenej správe uvádzajú nárast rozlohy lesných pozemkov za posledných 30 rokov iba o necelých 1,5 percenta. Ak by sme to odvodili od ťažby na celom Slovensku, tak primeraná ťažba na najbližších 10 rokov na uvedených lesných celkoch by bola na úrovni okolo 880-tisíc metrov kubických, teda o takmer polovicu nižšia.“

Presné určenie biotopov

VLK tiež považuje za zásadný problém, že okresným úradom schválený Program starostlivosti o les je v rozpore so smernicami Európskej únie na ochranu vzácnych biotopov a vtákov.