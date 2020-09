Michalovce uhrali doma s Trenčínom remízu

Vyrovnávajúci gól strelil Phillips z hranice šestnástky.

12. sep 2020 o 21:13 (aktualizované 12. sep 2020 o 22:11) TASR

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v 6. kole Fortuna ligy s AS Trenčín 1:1.

Hostí poslal v prvom polčase do vedenia Hamza Čatakovič, v 83. minúte vyrovnal Ricardo Phillips.

Článok pokračuje pod video reklamou

Priebeh zápasu

Zápas sa začal vo svižnom tempe, gólové príležitosti však pribúdali iba pomaly.

V 9. minúte domáci Ivanov v nádejnej situácii neprekonal Šemrinca.

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Najväčšiu šancu domácich v prvom polčase mal v 22. minúte Spojlarič, ktorý si ideálne nabehol na Žofčákovu prihrávku, no loptu nasmeroval iba do žŕdky.

Trenčania sa už v prvom polčase snažili oživiť hru viacerými striedaniami a v 40. minúte sa dočkali. Obrana domácich nechala priveľa priestoru Čatakovičovi, ktorého prvú strelu brankár Markovič vyrazil, no Vaško neodkopol loptu a trenčiansky útočník ju pohodlne dopravil do bránky - 0:1.

Roguljič mohol v závere prvého polčasu zvýšiť náskok hostí, ale jeho prudkú strelu zmaril Markovič.

Druhý polčas bol najmä o snahe domácich o vyrovnanie. Tí sa snažili diktovať hru, ale obrana Trenčína ich držala v bezpečnej vzdialenosti od Šemrincovej bránky.

V 72. minúte nevyužil sľubnú príležitosť Spojarič, no v 83. sa domáci dočkali. Po závare v pokutovom území sa k lopte dostal Phillips a z hranice šestnástky zamieril k ľavej žrdi - 1:1.

V zostávajúcich minútach sa ešte domáci pokúšali aj o druhý gól, viacero centrovnaých lôpt pred Šemrinca však neprinieslo vážnejšiu šancu.

Hlasy trénerov

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Sme sklamaní z výsledku. Väčšiu časť zápasu sme boli dominantní. Hostí sme vysoko napádali, nechceli sme ich nechať hrať. Vypracovali sme si dostatok príležitostí ešte v prvom polčase, nastrelili sme aj žŕdku, no napokon sme inkasovali. Po štvrťhodine hry v druhom polčase išli hráči za víťazstvom, chceli s výsledkom niečo urobiť. Dali sme gól, no mali sme možno aj desať ďalších šancí. Chlapcov musím pochváliť za dnešný výkon."

Stijn Vreven, tréner AS Trenčín: "Z našej strany to bolo zlé, nespoznával som svoje mužstvo. Hrali sme zle po taktickej stránke, náš výkon nebol dobrý. Boli sme zlí v prihrávkach, na lopte. V druhom polčase sme s tým chceli niečo urobiť a hoci sme ukázali aj niečo pozitívne, tak prevažovali tie horšie momenty. Myslím si, že si víťazstvo zaslúžil domáci tím. My si berieme jeden bod a to je viac, než sme si zaslúžili."

Štatistika MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:1 (0:1) Góly: 83. Phillips - 40. Čatakovič. Rozhodovali: Gemzický - Vorel, Tomčík, ŽK: Spoljarič, Mendez - Čatakovič. zostavy a striedania: MFK Zemplín Michalovce: Markovič - M. Kolesár, Pino Soler, Vaško, Mendez - Neofytidis - Begala (53. Phillips), Ivanov, Spoljarič - Trusa (83. Gríger), Žofčák (79. Kountouriotis) AS Trenčín: Šemrinec - Yem (15. Ligeon), Šulek, Kapuadi, El Mahdioui - Corryn (26. Kadák), Pirinen - Ghali, Roguljič, Azango (15. Comvalius) - Čatakovič (56. Ikoba)