Hokejisti volajú po pomoci od štátu. Ak nepríde, šport v krajine padne

Od vlády majú iba prísľuby, riešenia nie.

11. sep 2020 o 11:37 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Netradičný začiatok mali všetky štvrtkové stretnutia 2. kola hokejového Superpohára. Hráči na znak protestu po úvodnom vhadzovaní 30 sekúnd iba postávali na svojich miestach a búchali hokejkami o ľad.

Súvisiaci článok Hráči v Michalovciach protestovali, 30 sekúnd búchali hokejkami Čítajte

Svedkami tohto nevšedného momentu boli aj diváci v Michalovciach, kde sa predstavili Popradčania.

Na štadión ambicióznej Dukly, ktorá po nevýraznom výkone podľahla „kamzíkom“ 0:2, mohlo zavítať najmenej divákov spomedzi všetkých „zimákov“, keďže v metropole Zemplína sú do 13. septembra ešte prísnejšie protiepidemiologické opatrenia ako inde.

Hlavne kvôli obmedzeniu počtu fanúšikov na štadiónoch sa polminútu protestovalo, rovnako tak aj proti prístupu a nedostatočnej podpore pre slovenský hokej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nie sú len na hrane, ale už za ňou

Štvrtkové búchanie hokejok bol prvý zdvihnutý prst zo strany slovenských športovcov, ktorí sa od vypuknutia epidémie koronavírusu ocitli v ťažkej situácii. Mnohé kluby sa dostali do obrovských finančných problémov a sú na pokraji zániku.

„Chceme, aby vláda konečne začala konať, lebo tých stretnutí na rôznych úrovniach už bolo veľa, ale výsledky ani po polroku nemáme. O šport sa stále nikto nezaujíma, ale kompetentní by si už mali uvedomiť, že sme nielen na hrane, ale už aj za ňou. Môže sa stať, že sezóna v najpopulárnejšom športe na Slovensku, ktorým hokej bezpochyby je, neodštartuje,“ začal debatu riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

V podobnom duchu sa vyjadril aj šéf michalovského hokeja Martin Burinský, ktorý sa obáva toho, že ak nebudú mať z čoho vyplácať hráčov, ktorí boli bez príjmu už od marca, kedy predčasne skončila minulá sezóna, začnú si hľadať civilné zamestnania.

„A to ovplyvní hokej ako taký. U nás v meste je veľký hlad po hokeji. Mužstvo sme skladali s tým, že sme predostreli vyššie ambície, lebo počítali sme, že bude vypredané. Teraz ťažko predpovedať, čo bude o mesiac. Máme silný apel na to, aby sa kompetentní začali zamýšľať nad tým, ako vyriešiť šport. Čakali sme pol roka. Viem, že boli aj dôležitejšie otázky, ale už je najvyšší čas sadnúť si a venovať sa športu.“

Potrebujú generovať nejaký obrat

Hokejoví funkcionári sú pripravení otvorene debatovať s vládnymi činiteľmi a majú vypracované rôzne modely, riešenia, návrhy či tabuľky. Volajú najmä po prehodnotení diváckych obmedzení, keďže aktuálne platí maximálne naplnenie zimných štadiónov 500 ľuďmi, a to vrátane hráčov, realizačných tímov a ďalších osôb potrebných pre zabezpečenie chodu zápasu.

„Štát by sa za nás mal postaviť, my sme takisto obchodné spoločnosti. Potrebujeme generovať nejaký obrat, aby sme mohli fungovať a vyplácať hráčov aj ostatných zamestnancov v klube. Tieto opatrenia nás veľmi obmedzujú. Máme rôzne návrhy, ale stále iba ležia na stole. Chceme len ústretový krok kompetentných ľudí, ktorí by sa na to pozreli a povedali: áno, ideme do toho. Musíme už konečne vedieť nejaký výsledok, lebo na 2. októbra je naplánovaný štart ligy,“ uviedol Jurinyi.

„Modelov a riešení je viacero, potrebujeme však sedieť s kompetentnými, najlepšie priamo s premiérom alebo ministrom, ktorí by rozhodli. Doteraz od nich máme iba prísľuby, konkrétne riešenia ešte neprišli,“ konštatoval Burinský.

Sú dôležitý faktor spoločnosti

Slovenskí hokejisti dávajú za príklad pomoci našich západných susedov. Český šport, a hokej nevynímajúc, dostane poriadnu finančnú injekciu. Hrať zápasy pred pár stovkami divákov, to hokej pod Tatrami úplne zruinuje.

„Teraz v Michalovciach mohla byť plná hala, ľudia sa mohli tešiť z emócií. A tiež zo športu ako takého v tejto dobe, kedy sú všetci v psychickom strese. Treba si uvedomiť, že šport je veľmi dôležitý faktor spoločnosti. Tak ako umelci, tak aj športovci robia veľa pre našu spoločnosť. Hokej takisto priniesol Slovensku veľa radosti a nepáči sa nám, ako sa k nám štát zachoval,“ podotkol Jurinyi.

„Sme pripravení aj na model hrať bez divákov, ale v tom prípade by musela vláda prevziať zmluvy hráčov. Máme viaceré návrhy, ako by to mohlo s divákmi na štadióne fungovať, napríklad, že by boli oddelené sektory alebo by po zápasoch opúšťali štadión skupiny ľudí s niekoľkominútovými intervalmi. Dá sa to čiastočne riešiť aj cez televízne práva. Ako hovorím, riešení je dosť, len sa im už treba venovať,“ povedal prezident HK Dukla Ingema.

„Pol roka sme neboli dotieraví a netlačili sme na vládu, tak ako by sa patrilo. Teraz už nastal čas, aby nám pomohla, lebo ozaj šport na Slovensku padne,“ uzavrel popradský riaditeľ.