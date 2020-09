Michalovce majú už šesť Grékov. O Popovitsa skoro prišli, mal ísť na vojnu

Savvidisa si nemohli dovoliť

Spomedzi gréckych legionárov predvádzal v uplynulej sezóne v Michalovciach najlepšie výkony jednoznačne Kyriakos Savvidis. V lete sa rozhodol MFK Zemplín opustiť a hoci sa o jeho služby zaujímalo hneď niekoľko klubov, ešte donedávna bol bez angažmánu.

Od stredy to už však neplatí, pretože rodák zo Solúnu sa upísal konkurenčnej Trnave, kam v letnom prestupovom období zamieril aj Jakub Grič. A nie je vylúčené, že ich kroky bude nasledovať aj ďalší Exmichalovčan Peter Kolesár, o ktorého má Spartak takisto záujem.

Čo hovorí Majoroš na to, že klub zo slovenského Ríma v krátkom čase siahol hneď po troch jeho bývalých zverencoch?

„Chlapci sa tak rozhodli a my to neovplyvníme. Vždy je to na dohode klubu s hráčom. Ak nevedia nájsť spoločnú reč, hráči hľadajú iné alternatívy. O Savvidisa sme mali záujem aj my. Bohužiaľ, nemohli sme si ho dovoliť. Trnava áno, preto zakotvil tam. Je nám ľúto, že prestúpil do Spartaka, ale taký je futbalový život,“ odvetil tréner.