Maťaš rodinu a známych nepotešil, Chovan chválil spoluhráča z Nigérie

Trebišov si v derby pripísal prvú výhru.

6. sep 2020 o 10:22 Róbert Andrejov

TREBIŠOV. Druhé domáce vystúpenie v sezóne, druhé východniarske derby.

Po FC Košice zavítali na druholigový trávnik Slavoja Trebišov futbalisti Bardejova.

Práve s týmto súperom odohrali Zemplínčania posledný jarný duel pred anulovaním vlaňajšieho ročníka a triumfovali v ňom 2:1.

Odvtedy sa žlto-modrí z trojbodového zisku netešili ani raz.

Až k nim opäť prišli Hornošarišania, ktorých v sobotu zdolali 1:0.

Štatistika nie je výhovorka

Trebišovčanom sa proti Partizánu v poslednom období darí, od ich návratu do druhej najvyššej súťaže v lete 2017 mu podľahli iba raz.

Navyše na vlastnom štadióne nad ním zakaždým vyhrali, teraz dosiahli štvrtý triumf v rade.

„Asi môžeme Bardejov označiť za obľúbeného súpera, keďže nám to s ním takto ide. Verím, že víťazná šnúra bude trvať ešte dlho,“ pousmial sa trebišovský krídelník Patrik Chovan.

V bardejovskej kabíne pred úvodným výkopom o tejto negatívnej sérii reč nebola, mnohí o nej ani netušili.

„Prekvapili ste ma touto štatistikou. Nemal som o nej ani šajnu. Nemôžeme sa ani o ňu opierať alebo vyhovárať na to, že sme tu stále prehrali, to by bol alibizmus,“ odvetil hosťujúci Viktor Maťaš, ktorý prišiel do Bardejova iba v lete po štvorročnom pôsobení v Poprade.