Hygienici potvrdili v obci Staré lokálnu epidémiu koronavírusu

31. aug 2020 o 10:56 (aktualizované 31. aug 2020 o 12:18) Monika Almášiová

MICHALOVCE. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Michalovciach informoval o zvýšenom výskyte ochorenia v okrese. Len za nedeľu v okrese pribudlo 18 nových prípadov nákazy.

Podľa hygienikov ide zväčša o potvrdené prípady, ktoré sú vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti v podchytenom ohnisku nákazy v obci Staré.

Toto ohnisko hygienici označujú ako lokálnu epidémiu a obci odporučili prijať opatrenia.

Medzi nimi je aj posunutie začiatku školského roka na polovicu septembra.

Obec toto opatrenie prijala a školský rok plánuje otvoriť až 16. septembra.

Obec by mala podľa hygienikov zvážiť nevyhnutnosť organizovania hromadných podujatí rôzneho charakteru, rodinných osláv či návštev a RÚVZ odporučil zvážiť pobyt na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.

Rúška aj vonku

Hygienici obyvateľom tiež odporučili nosiť rúška aj na voľnom priestranstve a obmedziť návštevu verejných budov len na nevyhnutné úkony.

Obyvateľov obce vyzývajú, aby sa v prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia zdržiavali iba doma a okamžite telefonicky kontaktovali svojho obvodného lekára.

„RÚVZ so sídlom v Michalovciach monitoruje epidemiologickú situáciu v obci na dennej báze a spolupracuje so samosprávou na prijímaní adekvátnych protiepidemických opatrení s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19. Naďalej uskutočňujeme dohľadávanie kontaktov potvrdených prípadov ochorenia,“ uvádza RÚVZ Michalovce.

„Rovnako boli identifikované kontakty potvrdených prípadov v meste Michalovce, kde ide o rodinné ohniská nákazy, v jednom prípade sa v súčasnosti vykonáva epidemiologické vyšetrovanie,“ informovali regionálni hygienici.

Na karanténu dozerajú policajti

V obci Staré zasadal v piatok krízový štáb, ktorý prijal opatrenia navrhované RÚVZ.

„Ja som sa ho nezúčastnil, som v karanténe,“ uviedol starosta obce Michal Bereznanin (nezávislý).

„V praxi to vyzerá tak, že sme zatvorili pohostinstvo, zrušené sú bohoslužby. Potraviny sú otvorené, ale musia byť dodržané prísne bezpečnostné opatrenia. Takto by to malo byť ešte minimálne dva týždne,“ vyratúva starosta.

Podľa jeho slov sú tiež zvonku označené domy, kde musia ľudia byť v karanténe, aby pracovníci pošty nedoručovali zásielky priamo.

„Polícia chodí dodržiavanie karantény pravidelne preverovať, už kontrolovali aj mňa. Kto ju nedodrží, tomu hrozí pokuta 1 659 eur.“

Čakajú na výsledky

Obecný úrad v Starom je zatvorený, starosta aj ďalší pracovníci úradujú z domu.

„Čo je potrebné, to riešime cez elektronickú poštu a telefón. Výsledky prvých testov úradníkov a mňa boli negatívne, v pondelok nás testovali znova, najneskôr do dvoch dní by mali byť výsledky. Ak budú negatívne, do úradu sa budú môcť vrátiť aspoň pracovníčky. Ja zostávam v karanténe, pretože mojej manželke vyšiel pozitívny test.“

Koronavírus sa priamo na úrade nevyskytol, karanténa bola preventívnym opatrením.

„Pracovník úradu práce, ktorý chodí na kontrolu aktivačných pracovníkov, bol v Oreskom a tiež u nás. Jeho test na koronavírus bol pozitívny, preto nás všetkých radšej testovali,“ hovorí starosta.

Atmosféra je pokojná

Odkiaľ sa koronavírus v obci Staré vzal, to je však podľa starostu ťažké jednoznačne povedať.

„Pýtal som sa na to aj hygienikov na RÚVZ, nedokázali mi dať odpoveď. Napríklad tu máme aj dve osoby, ktoré prišli z Anglicka, obaja majú Covid-19. Nákaza sa potvrdila i v cirkevnom zbore. Na skúške boli ženy z Oreského, ktoré boli na oslave. Kým človek nemá urobený test, nemôže si byť istý, či koronavírus má alebo nie. Moja manželka nemá ani teplotu, hovorí, že trošku pokašliava, ale iné príznaky nemá,“ dodáva starosta.

V obci Staré žije 766 obyvateľov, podľa starostu je atmosféra v obci pokojná.

„Som tu zavretý, tak mám informácie len z telefonátov, ale neregistrujem, že by bol niekto nervózny alebo si ľudia nadávali. Každý robí, čo môže. Aj nákupy sú bez problémov, zavolám do potravín čo potrebujem, prichystajú mi to s lístočkom do igelitky a tú mi zavesia na bránku, aby sme vôbec neprišli do kontaktu,“ dodáva.