Veterinári: Mor mohli do veľkochovu prasiat v Luhyni zavliecť muchy

Farma je po likvidácii 380 ošípaných na kolenách, bude prepúšťať.

26. aug 2020 o 16:54 Michal Lendel

LUHYŇA. Na farme v obci Luhyňa v Trebišovskom okrese bolo pred týždňom v stredu utratených 380 ošípaných.

Po úhyne niekoľkých kusov zvierat odhalila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v tomto zariadení výskyt afrického moru ošípaných (AMO).

Šlo o prvý potvrdený prípad tohto vírusového ochorenia v komerčnom veľkochove na Slovensku.

Dovtedy evidovali štátni veterinári AMO len v domácich drobnochovoch a u diviakov.

Vypátrali možného šíriteľa nákazy

Zavlečenie vírusového ochorenia do veľkochovu si konateľ spoločnosti Agrozoran Vojtech Zelvay nevedel vysvetliť.

„Minulý rok preverila našu farmu v súvislosti s opatreniami proti moru ošípaných ŠVPS, ako aj ich európski kolegovia. Boli sme vyhodnotení ako jedno z najbezpečnejších zariadení. Máme napríklad dvojitý vstup, kamerový systém na celom dvore, vytvorili sme si kafilériu na kadávery mimo farmy, chodili sem prakticky len dve vozidlá. Napriek tomu sa ochorenie na farmu dostalo,“ povedal Zelvay.

V stredu sa podľa jeho slov dozvedel od veterinárov informáciu, ktorá by prenos aj napriek prísnym opatreniam vysvetlila.

„Po utratení celého chovu sme pátrali po možnom šíriteľovi nákazy. Veterinári vzali okrem iného aj vzorky hmyzu. V stredu ráno sme sa dozvedeli, že na muchách sa vírus moru našiel. To by všetko vysvetľovalo,“ pokračuje konateľ.

Fraštia: K prenosu mohlo dôjsť prostredníctvom múch

Jeho slová potvrdil Korzáru aj riaditeľ ŠVPS Trebišov Lukáš Fraštia.

„Na vzorke múch z farmy v Luhyni bol vírus potvrdený. Je možné domnievať sa, že mucha môže vírus mechanicky preniesť. V žiadnom prípade to však neznamená, že by vírus prežíval v jej organizme, alebo že by sa v ňom dokázal replikovať,“ vysvetlil Fraštia.

Ak si podľa neho sadne mucha na zdochlinu diviaka v rozklade a po niekoľkostometrovom lete si sadne na krmivo pre prasatá na farme, môže dôjsť k prenosu nákazy.

„Potvrdiť to však bude musieť podrobnejší výskum,“ doplnil veterinár.

Pripustil, že proti muchám ako roznášačom vírusu bude náročné hľadať účinné opatrenia.

„Ideálne je, aby bol chov uzatvorený a nutná bude častá dezinfekcia,“ doplnil Fraštia.

Zelvay je presvedčený, že skutočne efektívne opatrenia budú finančne veľmi náročné.

„Ak bude chcieť niekto chovať prasatá bezpečne, bude musieť úplne prebudovať maštale. Neviem si predstaviť, ako by sme v súčasnosti zamedzili, aby sa muchy nedostali k zvieratám. V okresoch Trebišov a Michalovce neexistuje žiadna moderná maštaľ so vzduchotechnikou. Nikto na to nemá peniaze,“ povedal konateľ agropodniku.

Konateľ: Priama škoda je okolo 60-tisíc

V súčasnosti jeho spoločnosť o chove ošípaných neuvažuje.

„Najbližších 6 mesiacov to možné ani nebude. Ihneď po utratení zvierat sme maštale sčasti vypratali, dezinfikovali a zakonzervovali,“ povedal Zelvay.

Podľa neho likvidácia ošípaných dostala podnik na kolená.

„Len škoda na zvieratách je okolo 60-tisíc, k tomu náklady na zabezpečenie farmy, dezinfekciu a podobne. Reálne uvažujeme, že aby sme to prežili, musíme prepúšťať. Na utorkovom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva vo Valalikoch sme sa navyše dozvedeli, že štát nemá na odškodnenie ani cent, keďže rizikový fond nebol doteraz ani len vytvorený. Minister však prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby nás odškodnil,“ doplnil konateľ.

Jeho firma, ktorá sa okrem chovu ošípaných venuje aj chovom oviec (150 kusov) a hovädzieho dobytka (180 kusov), a obhospodaruje 1200 hektárov pôdy, počíta, že časť peňazí dostane späť od poisťovní.

„Koľko to však bude, neviem v tejto chvíli povedať.“