Benkovský sa na východ veľmi teší, žlto-modrí stávky neuzatvárajú

V Michalovciach sa predstavia ešte nezdolané Zlaté Moravce.

25. aug 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

Ľuboš Benkovský sa opäť vracia do Michaloviec. Tentoraz už ako tréner Zlatých Moraviec. (Zdroj: Róbert Andrejov)

MICHALOVCE. S trojdňovým oneskorením oproti pôvodnému vyžrebovaniu nastúpia michalovskí futbalisti na svoj druhý domáci duel v tejto sezóne.

Ako inak kvôli korone, ktorá stále výrazne zasahuje aj do športového diania.

Zemplínčania sa v utorok o 19. hodine proti Zlatým Moravciam pobijú o prvý bodový zisk, keďže stále sú v tejto štatistike na nule.

A rovnaké číslo im svieti aj v kolónke strelených gólov.

Žlto-modrí, ktorí sa v uplynulých dňoch posilnili o brankára Mateja Markoviča a stredopoliarov Danila Špoljariča a Sergeja Ivanova, idú do súboja s FC ViOn s jasným cieľom – vyhrať.

Ľudí zaujíma hlavne tabuľka

Štvrtý pokus na zmazanie núl budú mať proti súperovi, s ktorým sa im v lige darí.

Na domácej pôde s ním majú bilanciu 5 výhier a 3 remízy, aj skóre vysoko aktívne 17:5.

„Nepozeráme sa na to, aké máme s ktorým súperom štatistiky, sústredíme sa iba na seba. Nenachádzame sa v ideálnej situácii a je už načase, aby sme konečne vyhrali. Aj keď naše výkony v prvých zápasoch neboli zlé, ľudia sa pozerajú hlavne na tabuľku, v ktorej stojíme zle. Proti Moravciam spravíme všetko pre úspešný výsledok,“ odhodlane hovoril Matúš Begala, stredopoliar MFK Zemplín.

Za Michalovce stále nemôže nastúpiť Kountouriotis, ktorému stále neodpustili trest, ani zo zranenia sa doliečujúci Vaško.

Otázny je aj štart Popovitsa, na druhej strane, do zostavy sa vracia kapitán Žofčák.

Begala očakáva ofenzívny futbal

Mužstvo od Žitavy vstúpilo do nového ročníka celkom dobre, po dvoch remízach do tretice zvíťazilo, a to nie s hocikým, ale rovno s majstrovským Slovanom.