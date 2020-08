Most v Strážskom bude v stredu neprejazdný, chystajú záťažovú skúšku

Zistia, či po oprave vyhovuje premávke.

18. aug 2020 o 16:19 TASR

Most v Strážskom opravujú. (Zdroj: Jana Otriová)

STRÁŽSKE. Most v Strážskom cez rieku Laborec v smere do Krivoštian bude v stredu 19. augusta od 10.00 do 16.00 h neprejazdný.

Dôvodom je zaťažovacia skúška, informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

Zaťažovacia skúška má podľa nej preveriť, či rekonštruovaný most vyhovuje bežnej premávke.

„V rámci prác sa budú zaťažovať a odťažovať jednotlivé polia. Na zaťaženie jednotlivých polí sa použijú štvornápravové vozidlá umiestnené zadnými nápravami smerom do stredu mostných polí, každé naložené na celkovú hmotnosť 32 ton," priblížila s tým, že výsledky zaťažovacej skúšky budú známe do konca augusta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vodiči môžu v čase uzávery mosta využiť obchádzkovú trasu v smere od Zbudze do Michaloviec.

„Košický samosprávny kraj v spolupráci so zmluvnými autobusovými dopravcami zabezpečí kyvadlovú dopravu medzi časťou Krivošťany a Strážskym," doplnila Terezková.

Prechod chodcov po moste bude možný za prísnych bezpečnostných podmienok.