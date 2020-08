Vodičovi do cesty vbehla srna, strhol volant a havaroval

Zrazil sa s protiidúcim vozidlom.

11. aug 2020 o 12:23 SITA

MICHALOVCE. Vážna nehoda sa stala v pondelok popoludní v Michalovskom okrese.

Ako informovala košická krajská polícia, 46-ročnému vodičovi toyoty vbehla do cesty srna.

Bratislavčan strhol volant, prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim mercedesom.

V toyote sa spolu s vodičom viezli ďalší štyria ľudia, ktorí utrpeli rôzne zranenia s liečením nad 14 dní.



Podľa polície v prípadoch, keď vodičovi do jazdnej dráhy náhle vbehne zver, sú škody a následky často menšie keď dôjde k stretu so zverou, ako keď vodič strhne riadenie a príde k čelnej zrážke s protiidúcim vozidlom, respektíve k nárazu do pevnej prekážky vedľa cesty.

